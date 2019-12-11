За год в Петербурге не появилось ресторанов лучше. Приз вновь достался BOBO

Критики и эксперты определили 100 лучших ресторанов Петербурга и раздали специальные премии. Ресторан Матильды Шнуровой в первой десятке, лидер второй год подряд один и тот же.

О результатах 11 декабря сообщает комитет по туризму Смольного. Премию вручали в четвёртый раз, для подведения итогов использовали опыт коллег из соседней Финляндии. Лучшим в 2019 году стал Bourgeois Bohemians (ВОВО), ресторан в Виленском переулке получил ее второй год подряд. Следом идут Birch, Harvest, «Блок», «Банщики» (также получил специальную номинацию «Лучший ресторан русской кухни»), Petrov-Vodkin (также получил специальную номинацию «Лучший новый ресторан русской кухни»), Kokoko бывшей жены Сергея Шнурова, Duo Asia, The Sizzle, первую десятку замыкает Commons.

Bolshoybar победил в номинации как лучший бар, лучшим кафе признали «Буше», Василеостровский рынок стал лучшей новой концепцией, а «Банщики» получили награду за гастрономический вклад в развитие ресторанной культуры Петербурга.



