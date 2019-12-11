С огоньком. Одна машина сгорела у ворот Большого дома, а вторая – у АЗС напротив магазина огнетушителей

Дважды в течение дня 11 декабря в Петербурге горели машины. Дневные автомобильные пожары случаются гораздо реже, чем ночные.

На Ленинском проспекте, 140, у пересечения с ЗСД, автомобиль сначала задымился на ходу, а потом догорел у въезда на заправку, сообщают очевидцы. «В 18:05 потушили», – рассказывает Дмитрий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «По иронии, там через дорогу магазин огнетушителей», – пишет Елена.

В 10:53 на Шпалерной улице, 24, около Большого дома (здание ФСБ), у «Мерседеса» загорелся отсек двигателя. Два пожарных расчёта ликвидировали возгорание в 11:39, информировало ГУ МЧС по Петербургу. Как видно на кадрах в «ДТП и ЧП», на капоте образовалась дыра.



