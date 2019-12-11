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Власть
11.12.2019 18:42
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Суд отказался отменить итоги голосования в «Волковском». Хотя истцов-яблочников поддержали единороссы

Фрунзенский районный суд отказался отменить итоги голосования на двух участках (№ 2053 и 2054) в муниципалитете «Волковское». С исковым заявлением в суд обратились проигравшие кандидаты от «Яблока» Евгения Федорова и Марина Юринова. Суд не стал принимать во внимание аргументы не только оппозиционеров, но и двух депутатов от «Единой России», бывшего главы муниципалитета Рамиля Яхина и Евгении Евдокимовой, которые выступили в поддержку истцов.

Истцы утверждали: в ночь подсчета голосов на участках все было спокойно. Комиссии, как и полагается, составили итоговые протоколы и выдали их копии всем, кто попросил. Однако наутро в государственной автоматизированной системе (ГАС) «Выборы» оказались совсем другие цифры. На просьбу показать протоколы, которые легли в основу данных в ГАС «Выборы», комиссия выдала совсем другие бумаги – не те, что оказались у кандидатов на руках после подсчета, говорили истцы.

Свою позицию они подтверждали материалами официального видеонаблюдения. На записи с участка слышно: цифры, которые объявляют после подсчета голосов члены комиссии, не совпадают с указанными в ГАС «Выборы». Истцы утверждали, что из-за фальсификации их мандаты достались самовыдвиженцу Кириллу Казеннову и кандидату от «Единой России» Ярославу Матико. Их слова подтвердили и два депутата-единоросса, присутствовавшие на заседании в качестве заинтересованных лиц.

Представитель ответчика – избирательной комиссии – напротив, заявила, что «ни истцы, ни заинтересованные лица не представили доказательств нарушения их прав».


«Истцы были расстроены тем, что не были избраны депутатами, соответственно, после этого и родился, скорее всего, иск», – предположила она во время прений.

Одно из главных доказательств заявителей – копии протоколов, цифры в которых расходятся с данными ГАС «Выборы», – представитель ответчика сочла несостоятельным. Эти копии протоколов не были должным образом заверены, а значит, суд не может принять их во внимание, заявила она. К показаниям наблюдателей, которых в суд привели истцы, по мнению представителя ответчика, нужно относиться критически, поскольку они представляют одну и ту же партию.

В муниципалитете «Волковское» – внутренний конфликт: по итогам сентябрьских выборов бывший глава Рамиль Яхин смог сохранить мандат, но снова возглавить совет депутатов ему не удалось. Вместо него руководителем муниципалитета стал военный пенсионер Михаил Куренев.

 


 

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