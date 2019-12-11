Loketski на Парнасе процитировал Конституцию в бетоне. Текст про свободу выглядит заброшенным

Новый арт-объект появился в Выборгском районе Петербурга силами художника Loketski. На куске бетона он выписал Конституцию.

Работу художник разместил на окраине микрорайона Парнас 11 декабря. Loketsky нашёл у канавы кусок бетонной стены с плитками и на каждой из неотбитых разместил статьи Конституции. А вот выдержки про свободу собраний и шествий или отсутствие цензуры целиком прочесть невозможно.

Loketski также стал автором таких работ, как плачущий от состояния инфраструктуры на Парнасе Цезарь или урна с новым метабрендом Петербурга.



