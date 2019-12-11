Плитка у «Приморской». Теперь и благоустройство частной территории за госсчет

Внимание жителей Васильевского острова к укладке плитки около станции метро «Приморская» не ослабевает. Активисты выяснили, что небольшой участок благоустроенной территории принадлежит частному лицу. Об этом в Facebook 11 декабря сообщила Ирина Баханович.

Конкурс на работы по благоустройству за 10 млн рублей летом 2019 года объявила администрация Василеостровского района. Победитель, компания «Турбоэнергоремонт», завершила работы в конце сентября. В ноябре внимательные жители нашли расхождение между заявленной и фактической площадью, на которой должна была обновиться плитка. Как полагают активисты, в границы территории частично попал участок, находящийся в частной собственности.

Согласно выписке из Росреестра, участок с кадастровым номером 78:06:0220603:11 принадлежит ЗАО «Ренессанс». Его львиную долю занимает здание по адресу: Железноводская улица, 68, к. 2. Однако «хвостик» вылезает на пешеходную дорожку, где лежит новая плитка. Пересечение небольшое — не более 20 – 30 кв. м, однако по закону проводить благоустройство частной территории за бюджетный счет запрещено.





«Фонтанка» направила запрос с просьбой прокомментировать информацию в администрацию Василеостровского района.