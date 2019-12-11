Финляндия вводит запрет на ввоз овощей и фруктов из России. Не пропустят даже с яблоком, но простят банан

К списку молочных и мясных продуктов, которые запрещено ввозить из России в Финляндию, добавились растения, семена, фрукты и овощи.

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Новое фитосанитарное законодательство вступает в силу в Финляндии 14 декабря. Оно ограничивает ввоз физическими лицами из-за пределов ЕС растений и продукции растительного происхождения без фитосанитарного сертификата. Фактически даже одно яблоко или апельсин будут вне закона. Об этом сообщает таможня Финляндии 11 декабря.

Под запрет попадают:

саженцы, горшочные растения, комнатные растения

черенки, ростки, клубни, корневища и другие материалы для разведения растений

семенные зерна

срезанные цветы и ветки

свежие фрукты, ягоды, овощи и корнеплоды

Всё вышеперечисленное пропустят только с фитосанитарным сертификатом, но на практике едва ли кому-то захочется проходить процедуру получения сертификата, чтобы привезти пару килограммов фруктов для собственного потребления.

«Так как физическому лицу практически невозможно получить фитосанитарный сертификат, свежие фрукты, ягоды или овощи в действительности больше нельзя ввозить в Финляндию из-за пределов ЕС», – пояснила старший таможенный инспектор Тиия Суландер-Сеппянен.





Исключением из правил станут бананы, финики, дуриан, ананас и кокос. Их по-прежнему можно будет ввезти без каких-либо специальных документов.

По словам старшего инспектора Сари Хайкола из Финляндского агентства продовольствия, правила ужесточили для более эффективной борьбы с распространением вредителей растений на территории ЕС.

Также будет действовать, как и ранее, запрет на мясные изделия и молочные продукты. Напомним, на вопрос читателей «Фонтанки» о том, можно ли, например, взять с собой в поезд Петербург – Хельсинки ведро куриных крылышек, таможенники ответили: придётся съесть до границы. Пирожок с мясом тоже подпадает под запрет.

«Запрещенные ко ввозу растения и продукцию растительного происхождения можно оставить в мусорных контейнерах в пунктах пропуска на финляндско-российской границе (для мясной и молочной продукции существуют отдельные контейнеры), а в аэропортах продукцию можно сдать таможенным служащим. При добровольной сдаче продукции санкций нет. За повторяющееся или злостное нарушение запрета на ввоз может быть назначено наказание», – проинформировали в ведомстве.

Объём конфискованной у туристов еды измеряется тоннами. Как сообщили «Фонтанке» в Таможне Финляндии, в 2018 году на финляндско-российской границе за 2018 год изъяли 5200 кг мясных и молочных продуктов. По данным Yle, таможенная собака-рекордсмен по поиску еды Айно, которая работает на восточной границе и иногда в аэропорту Хельсинки-Вантаа, к концу октября 2019 года унюхала 1 700 кг запрещённой снеди. На вопрос «Фонтанки» о том, что происходит с конфискованной едой, в таможне ответили следующее: «Все запрещенные мясные и молочные продукты замораживают, взвешивают и о них докладывают в Европейскую комиссию».

Если говорить о других категориях, то по-прежнему к ввозу допускается шоколад, конфеты, хлеб, торты, печенье и другие кондитерские изделия.





Лимит на алкоголь (ввоз разрешён при условии, что россиянин едет на автотранспорте в Суоми не менее чем на трое суток) – 4 литра неигристого вина (белого, красного, розового) и 16 литров пива (крепостью более 0,5 %); помимо этого – 1 литр крепкого алкоголя или 2 литра напитков крепостью не более 22% (к ним, например, относятся вермут, горькие настойки, ликеры, херес, напитки «лонг дринк», сидр и игристые вина). Лица с 18 до 20 лет могут ввозить только слабоалкогольные напитки. Для сигарет те же временные ограничения – трое суток. Тогда разрешат взять с собой 200 сигарет, или 50 сигар, или 100 сигарилл (массой не более 3 г/шт.), или 250 г курительного или трубочного табака.

Частное лицо без уплаты таможенных пошлин и налогов может ввезти покупок на сумму не более 300 евро.

Подробную информацию можно найти на русскоязычных страницах сайта Таможни Финляндии с инструкциями для туристов.

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