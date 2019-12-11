Полицейскому УАЗу оторвали бампер на Савушкина. Трамваям не пройти

ДТП с участием служебной машины вечером 11 декабря затрудняет движение на перекрёстке улиц Савушкина и Яхтенной.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на трамвайных путях столкнулись полицейский УАЗ «Патриот» и «Рено Дастер». На фотографиях видно, что у «Патриота» оторвало бампер. Проблемы с движением не только у трамваев, но и у автомобилей: заторы образовались на обеих улицах.

«Я в 211-м автобусе в момент ДТП ехал, – рассказывает в комментариях очевидец Саша. – Автобус и легковушка слева остановились, чтобы пропустить полицейский УАЗ со включенным маячком и звуковым сигналом, а «Дастер» шел в крайней левой полосе. Итог на фото».





Судя по всему, ДТП обошлось без серьёзных травм. «Уже есть ГАИ в количестве трех штук плюс ещё один УАЗик», – отмечают горожане в комментариях.



