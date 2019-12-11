Минобороны заказало батискаф для Конюхова и Чилингарова, которые хотят установить крест на дне Марианской впадины

Министерство обороны заказало «Адмиралтейским верфям» строительство батискафа для работ в Марианской впадине. Его постройки хотели знаменитый полярник и экс-сенатор Артур Чилингаров вместе с путешественником Федором Конюховым.

Петербургское предприятие будет строить аппарат целиком, сейчас идет стадия проектирования и опытно-конструкторских работ, контракт пока не подписан, цитирует 11 декабря директора предприятия Александра Бузакова ТАСС.

Цель миссии Конюхов формировал кратко :

«Артур Николаевич и я погрузимся в Марианскую впадину. Он будет ставить там флаг Российской Федерации, а я, как православный священник, поставлю крест».



