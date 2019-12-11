«Парю где хочу, законом не запрещено» отменяется. Госдума приравняла вейпы к обычным сигаретам

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который приравнивает электронные сигареты, вейпы и кальяны к другим табачным изделиям.

«Документ, внесенный группой сенаторов во главе с Валерием Рязанским, распространяет штрафы за курение табака в запрещенных местах на электронные сигареты, кальяны и вейпы», – сообщает 11 декабря ТАСС.









Штраф за курение в неположенных местах будет составлять от 500 до 1 тысячи рублей, а за использование кальяна или электронных сигарет на детской площадке нужно будет отдать уже от 2 до 3 тысяч рублей.

Рублем придется ответить и тем, кто нарушает правила продажи электронных сигарет. За их реализацию с нарушениями, как и при продаже обычных сигарет, придется отдать 2 – 3 тысячи рублей для физлиц и 30 – 50 тысяч для юрлиц.





Напомним, что еще в 2018 году Минпромторг предложил приравнять электронные сигареты к обычным. Весной 2019-го с аналогичным поручением выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В сентябре Минздрав представил на заседании правительства законопроект о введении акцизов на электронные сигареты.

По данным ВОЗ, в 2014–2015 годах курящих электронные сигареты россиян было 3,5%, а в 2018 году уже 9%.