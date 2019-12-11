Президент Грузии сказала, что в стране нет и не будет армии. Её слова назвали ошибкой плохо говорящего по-грузински человека

Саломе Зурабишвили на встрече с представителями научных кругов 10 декабря заявила, что сейчас у страны «нет армии, нет вооружений и никогда не будет». Слова главы Грузии цитирует «Коммерсант».

Зурабишвили своими словами пыталась объяснить, что Грузии необходимо улучшать свой имидж в мире в первую очередь за счет научных и культурных достижений. После этого депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» попытались объяснить «ошибку» президента тем, что, родившись в семье грузинских эмигрантов во Франции, она недостаточно хорошо владеет грузинским языком. Однако избежать волны критики все же не удалось.

Первым откликнулся экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который заявил, что Саломе Зурабишвили «озвучила позицию России» и её слова – «месть российской армии за 13 или 14 военных самолетов, сбитых во время войны 2008 года».

Критики нашлись и в правительстве Грузии. Министр обороны Ираклий Гарибашвили назвал слова верховного главнокомандующего «абсолютно неприемлемыми».





И заявил, что армия Грузии «сильна и состоит из героических военных».

Сама Саломе Зурабишвили назвала критику в свой адрес буллингом, а слова – перевранными оппонентами, которые при этом еще и вечно критикуют ее стиль одежды.







