Еще один банк аккредитовал один из корпусов ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

Группа «Эталон»

ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпус 4.13 ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон», который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».

Купить квартиру в корпусе 4.13 ЖК Галактика Pro с помощью ипотеки от «Промсвязьбанка» можно с первоначальным взносом от 10% от стоимости квартиры с процентной ставкой от 8,15% годовых. При сумме кредита от 5 млн рублей с первым взносом от 15% процентная ставка может быть снижена до 7,99%*. Кредит выдается на срок от 3 до 25 лет. Возможная сумма кредита – от 500 000 рублей до 30 млн рублей. Подробнее здесь

Корпус 4.13 представляет собой жилой дом высотой от 9 до 11 этажей со встроенными коммерческими помещениями и подземным паркингом. В корпусе запроектировано 452 квартиры: от однокомнатных до четырехкомнатных.

Комплекс класса бизнес-лайт Галактика Pro будет состоять из двух жилых зданий повышенной комфортности, каждое из которых будет иметь собственный подземный паркинг. В жилом комплексе запроектировано 782 квартиры площадью от 35 до 127 кв. м. Отличительной чертой локации новых корпусов станет их близость к набережной Обводного канала. Проект будет обладать хорошей транспортной доступностью: всего в 7 минутах ходьбы находится несколько станций метро и остановок общественного транспорта. Также новый проект будет иметь удобные выезды на Московский проспект и Западный скоростной диаметр (ЗСД). Исторический центр города находится в 5-7 минутах езды на автомобиле, аэропорт – в 15-20 минутах.

*Акция «Крупная сумма» действует с 1.12.2019 г. до 31.01.2020г.

ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014

Справка о Группе «Эталон»

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