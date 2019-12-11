Суды Петербурга возвращаются к работе, проверки идут в торговых центрах. Москва тоже не обошлась без «минирований»

Из шести эвакуированных в Петербурге судов днём 11 декабря два уже вернулись к работе. От покупок пришлось оторваться посетителям минимум 4 торговых центров.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, после пяти вечера на рабочие места вернулись судьи и сотрудники в Сестрорецком и Петродворцовом районах. В Приморском, Куйбышевском, Октябрьском и Смольнинском проверки продолжаются.

Проблемы и у столичных судов, там эвакуированы девять зданий.

Кроме того, полиция поехала проверять торговые центры «Фиолент» на Ленинском проспекте, магазин «Призма» на Петергофском, также эвакуирован «Академ-Парк». Очевидцы сообщают о прекращении работы ТЦ «Июнь».

В десятый день минирований в список попали 20 станций метро и десять больниц. Авторы рассылки требуют 120 биткоинов от бизнесмена Константина Малофеева. Якобы он их перевел себе с криптобиржи. Предприниматель за защитой своего имени и деловой репутации обратился в ФСБ.



