Водитель, стиравший резину о порог «Ленты» до пожарной эвакуации, направлен на освидетельствование

У правоохранителей есть основания полагать, что водитель, въехавший днём 11 декабря в здание «Ленты» на улице Бабушкина, 125, сел за руль нетрезвым. Сейчас, по данным «Фонтанки», он направлен на медицинское освидетельствование. Очевидцы в соцсетях также писали, что «мужик был пьяный».

Как сообщили «Фонтанке» источники в силовых структурах, автомобиль «КИА Сид» врезался в стену рядом с правым входом в магазин, в помещение не въезжал. За рулём находился, по предварительной информации, 25-летний мужчина. Как рассказали нашему изданию в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в ДТП никто не пострадал.

По данным «Фонтанки», мужчина прописан в Санкт-Петербурге, а родился в Махачкале, куда продолжает регулярно ездить. За последние два года за ним числятся более 10 штрафов ГИБДД за нарушения, совершённые в основном в Петербурге на «Газели». Ездил он, судя по выписанным штрафам, и на легковушках: «Рено Логане», «Шкоде Рапид».





После ДТП, напомним, из «Ленты» пришлось эвакуировать людей: в помещении было сильное задымление. В «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидцы писали, что водитель «нажал на газ, чтобы дальше подтолкнуть» машину, и дым возник «из-за трения колёс по асфальту», «аж резину всю стёр». «Пожарная сигнализация в «Ленте» отработала на 100%», – отмечает Роман.

Похожее ДТП, но с более тяжкими последствиями, произошло 15 сентября 2018 года в Репино. Там «Инфинити» тронулась с парковки, ударила «Мерседес», сбила 80-летнюю женщину насмерть и въехала в витрину магазина. Весной 2019 года суд прекратил уголовное дело: водитель со всеми примирился.



