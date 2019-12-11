Путин: Попытки искажения истории Второй мировой войны продолжаются

Респектабельные международные институты ведут себя иногда как пособники нацистов, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что те, кто пытается оспорить беспардонную ложь о Великой Отечественной войне, обвиняются в информационной войне, однако Россия продолжит добиваться правды.

«Попытки искажения этой правды исторической не прекращаются. К ним подключились не только наследники пособников нацистов, теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур», – сказал Путин 10 декабря, сообщает РИА Новости, на заседании оргкомитета «Победа».









Он напомнил, что недавняя резолюция Европейского парламента «поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз».

«Чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941-го», – сказал Путин.





«А тех, кто пытается спорить с такой ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы. Это цитата. Наш ответ на ложь – это правда. Мы продолжим рассказывать о событиях, фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте, а то складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего. А мы будем рассказывать об этом», – заявил президент РФ.



