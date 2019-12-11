Касса свободна. «Оранжерею» в Петергофе снова выставят на торги по программе «памятник за рубль»

Российский аукционный дом в январе проведет повторные торги по сдаче в аренду расположенного в Петергофе объекта культурного наследия «Оранжерея», входящего в состав «Дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача». Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений Петербурга. Инвестор после реставрации памятника будет платить символический рубль за квадратный метр.

«Оранжерея» – одноэтажное каменное здание на Собственном проспекте в Петергофе площадью 271 кв. м. В ноябре объект уже выставляли на торги, единственную заявку подал индивидуальный предприниматель Павлов Максим Сергеевич. Однако он, как пояснили в комитете, отказался от заключения договора, на что имел право как единственный участник торгов.

Повторные торги пройдут 29 января 2020 года на площадке Российского аукционного дома. Начальная цена аренды — 12,3 тысячи рублей в месяц.

По программе «памятник за рубль» город на основании конкурса отдает инвесторам в пользование объекты культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, на 49 лет. После того как инвестор завершит работы по реставрации памятника, оставшийся срок аренды он будет платить символический 1 рубль за 1 квадратный метр.



