Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: +2
$ 62.55р
69.86р
11:43 15.12.2019
Расширенный поиск

Город
15.12.2019 11:27
Печать

Ваш Дед Мороз лицом не вышел. Почему рестораны и магазины Петербурга остались без украшений

Смольный попросил предпринимателей подарить горожанам новогоднее настроение, оформив свои заведения ёлками и гирляндами. И приготовился штрафовать за несогласованное благоустройство.

Ваш Дед Мороз лицом не вышел. Почему рестораны и магазины Петербурга остались без украшений

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Из-за чиновничьего крючкотворства и несогласованности позиций различных ведомств Смольного улицы Северной столицы не досчитаются в этом году новогодних украшений. По мнению чиновников, ретейлеры и рестораторы лукавят: мол, кто хотел соблюсти требования, сделал это. Если делать все по правилам, можно успеть только к весне, возражает бизнес. 

Нелегким выбором, вставшим перед предпринимателями, поделился в социальной сети Facebook совладелец группы Smoke BBQ Алексей Буров. По его словам, одно из  заведений на Московском проспекте в начале ноября получило письмо от районной администрации. В нем чиновники просили подарить горожанам праздник и оформить входы и витрины «светящимися элементами декорирования».

Ваш Дед Мороз лицом не вышел. Почему рестораны и магазины Петербурга остались без украшений

Ресторатор уже собрался вешать гирлянды, но вспомнил о печальной судьбе летних украшений: тогда Smoke BBQ украсил входы в свои заведения цветами в горшках, но в Смольном сочли их несогласованным благоустройством и выписали штрафы на полмиллиона рублей. 


Чтобы не наступить на те же грабли, ресторатор обратился в комитет по градостроительству и архитектуре. Там подтвердили, что относят все украшения (елку, гирлянды, подсветку, флаги, цветы, еловые ветки) к элементам внешнего благоустройства, которые должны согласовываться с КГА (а если здание охраняется КГИОПом, то и с этим ведомством). За самовольное размещение грозят штрафы от 50 до 200 тысяч рублей.

«По нашим подсчетам, согласование может длиться от 1,5 до 2 месяцев, то есть мы не успеем к празднику», – говорит Алексей Буров. В итоге ресторатор решил ограничиться оформлением витрин. «Ни один фасад не украшен. Даже если правила идиотские, мы их исполняем», – сказал он. 

Аналогичные письма с призывами радовать горожан праздничной иллюминацией в рестораны, магазины и гостиницы направляли власти и других районов. Хотя некоторые  ограничились вопросом о планах по размещению украшений.

В КГА «Фонтанку» заверили, что никакой новеллы в этом году нет: для оформления фасадов и входов в заведения действуют те же правила, что и всегда. Какого-либо специального регламента для новогодних украшений не предусмотрено, но гирлянды и елки можно согласовать на общих основаниях. Чтобы получить разрешение, нужно разработать и направить в ведомство проект, который будет соответствовать эстетическим регламентам и «визуально интегрироваться в планировочную организацию территории». 

Только рассмотрение проекта займет до 22 дней. Но гарантии, что он придется по душе чиновникам, нет.

Так, в этом году «Большой гостиный двор» на Невском чуть было не остался без традиционной ёлки и Деда Мороза. По информации «Фонтанки», в КГА сначала решили, что композиции не совсем сочетаются с обликом здания и настаивали: надо поменять выражение лица Деда Мороза. Согласовать оформление удалось только благодаря вмешательству районной администрации, рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар. По его словам, другой бизнес мог оказаться менее удачливым.

Ваш Дед Мороз лицом не вышел. Почему рестораны и магазины Петербурга остались без украшений

«Вы заметили, что середина декабря, а город не украшен? Я иду сейчас по ресторанной улице Белинского и вижу, что почти все входы ресторанов чистые», – поделился наблюдениями эксперт. 

Владельцы заведений подтвердили "Фонтанке", что в этом году сильно призадумались, прежде чем вешать украшения. «Мы как раз обсуждали, как будем оформлять Nau, когда прочитали пост Алексея Бурова», – рассказывает совладелец «ОПГ добрых дел» Евгений Хитьков. В итоге было решено вешать фонари не на улице, а за окном. «Платить штраф 50 тысяч за попытку сделать город лучше – это странно», – говорит он.

Чиновники утверждают, что не преследовали цель поставить бизнес под удар. Вероятно, администрации своими письмами просто хотели напомнить о необходимости размещать украшения по правилам, сказали в пресс-службе КГА. Районные власти тоже не считают, что толкают предпринимателей на нарушение закона. «Всем, кто хотел, мы помогли согласовать»,  – прокомментировали в администрации Центрального района.

Но предприниматели называют такую позицию Смольного абсурдом. В пример они приводят опыт столицы, где получать специальное разрешение на новогодние украшения не нужно. «В Москве есть городской регламент, что можно, а что нельзя. У тех, кто его исполняет, все в порядке. У нас же презумпция виновности», – говорит Алексей Буров.

«В других регионах, например в Москве, нас администрация официально попросила разместить украшения на фасаде и сама выслала брендбук. Мы поставили елку, сделали украшения,  все счастливы. Аналогичная ситуация в Екатеринбурге», – рассказала член совета директоров «Максидома» Мария Евневич. По ее словам, в Петербурге официальных просьб от властей не поступало. «Украшаем шариками торговый зал», – отметила она.

Требованию по согласованию внешнего декора действовало  и раньше, но фактически не применялось, соглашается бизнес. Но в этом году чиновники словно вспомнили о законе, который сами же написали. В частности, предписание убрать конструкции перед входом и на фасадах в этом году получали рестораны групп «ОПГ добрых дел» и Beer Family Project. «В «Hamlet + Jack» мы повесили на фасад таблички с цитатами. Люди ходили, фотографировали, всем нравилось. Приведение к однообразию это здорово, но неправильно, когда всех гребут под одну гребенку», – считает  Евгений Хитьков.  

«Чтобы повесить 50 см дождика, надо истоптать пороги кучи организаций. Оно того не стоит», – комментирует совладелец  Beer Family Project Николай Митчин. Но ресторатор все же решил украсить входы в свои заведения на свой страх и риск. «Хотим верить, что мы живем в правом государстве, но также в разумный подход наших чиновников. Если выставят штраф, пусть это будет на их совести», – сказал предприниматель.

Надежду бизнесу дает тот факт, что сам КГА наличие согласований для праздничных украшений не контролирует: это функция районных администраций. Они же могут осуществлять демонтаж незаконных конструкций. Но, если такие элементы благоустройства стоят на земле перед входом, их может снести также комитет по контролю за имуществом. В ведомстве сообщили, что пока не получали заявок на устранение незаконных гирлянд и елок: пока комитет снес только ярмарку ресторана Don Bosco на новгородской улице, так как часть домиков стояла на городской земле без согласования с властями.  

Лояльности властям должен добавить и тот факт, что развешанная Смольным иллюминация за 337 млн рублей работает со сбоями. По словам читателей «Фонтанки», потухшие гирлянды и украшения можно по всему городу. В комитете по печати объясняли  явление кратковременными отключениями из-за высокой влажности.  

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      «ArtLine в Приморском»/«Петербургская Недвижимость»
      13.12.2019 20:00

      Количество апартаментов в Петербурге выросло в три раза

      Сейчас на рынке представлено более 10 тысяч апартаментов в 34 отелях: это в три раза больше, чем в конце 2016 года.
      ЖК «Новый Невский»/"ПСК"
      13.12.2019 19:31

      ГК «ПСК» — генеральный спонсор выставки «Архитектурное наследие Петербурга»

      Фотовыставка архитектурных жемчужин Невского проспекта проходит в ноябре и декабре по адресу Невский пр., 114-116 (ТК «Невский Центр»).
      Апарт-комплекс Start/"ПСК"
      13.12.2019 18:50

      Апарт-комплекс START: всё выше и выше

      За два месяца с начала монолитных работ апарт-комплекс START возведён до уровня третьего этажа. Во всех секциях здания ведётся утепление наружных стен уже готовых этажей и обратная засыпка пазух котлована. Работы выполняются точно по графику и до конца года здание будет поднято до 4 этажа.
      Setl Group
      13.12.2019 18:08

      Stockholm – лучший проект премиум-класса на конкурсе «КАИССА»

      Элитный жилой комплекс Stockholm от Setl Group был признан «Лучшим проектом на рынке жилья премиум-класса» на конкурсе «КАИССА-2019». Торжественная церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге 12 декабря.
      «Строительный трест»
      13.12.2019 17:28

      Компания «Строительный трест» – лауреат независимой премии ZAGOROD BEST

      Компания «Строительный трест» стала лауреатом независимой премии ZAGOROD BEST в номинации «За комплексную реализацию загородного проекта»
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      13.12.2019 17:13

      «Главстрой Санкт-Петербург» реализует жилье в 36 корпусе 21 квартала ЖК «Северная долина»

      «Главстрой Санкт-Петербург» вывел в продажу корпус № 36, расположенный в новом 21 квартале ЖК «Северная долина» (16 очередь).
      ГК «Ленстройтрест»
      13.12.2019 16:51

      Жилой квартал «Янила» признан лучшим проектом КОТ в Санкт-Петербурге и ЛО

      12 декабря в Северной столице состоялась церемония награждения XXV ежегодной межрегиональной премии в сфере недвижимости «КАИССА». Голландский квартал «Янила», который ГК «Ленстройтрест» возводит в микрорайоне Янино, был признан победителем в номинации «Лучший проект по комплексному освоению территории».
      Setl Group
      13.12.2019 16:08

      Setl Group – лучший работодатель Санкт-Петербурга

      Холдинг Setl Group стал лучшим работодателем Петербурга на общегородском конкурсе «Признание и Влияние». Организатором выступила «Фонтанка.ру» – самый посещаемый новостной портал Северной столицы*, а победителей определяли посетители сайта.
      ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
      13.12.2019 15:21

      Мобильный банк МКБ получил Премию Рунета как приложение года

      МКБ стал лауреатом Премии Рунета в номинации «Мобильное приложение» года. Эксперты премии оценили новый дизайн приложения «МКБ Онлайн», а также расширение функционала и удобство использования.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      13.12.2019 12:24

      Банк «Санкт-Петербург» получил премию за лучший розничный продукт

      В Москве состоялась ХIII ежегодная церемония вручения наград RETAIL FINANCE AWARDS 2019 за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России, организованная журналом The Retail Finance.
      ЖК YOGA/«Лидер Групп»
      13.12.2019 11:35

      Компания «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию ЖК YOGA

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди проекта YOGA, возводимого застройщиком на Комендантском проспекте.
      ООО «Терминал-Ресурс»
      12.12.2019 18:00

      Новогодние цены на квартиры в «малоэтажке»

      Застройщик «Терминал-Ресурс» подготовил специальное предложение для покупателей квартир в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» в декабре.