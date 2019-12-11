Все ещё иноагент ФБК получил на счёт 100 долларов. Через сутки после того, как организация подала документы, чтобы оспорить статус

На счёт Фонда борьбы с коррупцией поступили 100 долларов от компании из США. Деньги зачислены не были, активисты связывают перевод с попыткой помешать им избавиться от статуса «иностранного агента».

Об этом 11 декабря сообщает «Медуза» со ссылкой на представителей ФБК. Деньги якобы были переведены со счета американской транспортной компании. Зачислены они не были, так как счёт ФБК рублёвый, а перевод был сделан в валюте. Представители банка предложили фонду либо открыть возможность для валютных переводов, либо ничего не делать и тогда деньги вернутся отправителю.

Накануне фонд подал в Минюст документы для внеплановой проверки, чтобы их исключили из списка иностранных агентов. Поводом для включения в него стали несколько переводов из-за границы на общую сумму около 140 тысяч рублей.

«Медуза» нашла одного из жертвователей — гражданина Испании, который переводил деньги. Однако он не смог объяснить, зачем сделал перевод.

В реестр фонд попал в начале октября, при этом деньги вернуть иностранцам сразу он не мог из-за блокировки счетов. Суд признал такой статус для ФБК законным.



