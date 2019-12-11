«Я огорчен, что получил такой ответ от президента». Сокуров не захотел ответить на «патриотический» пост Кадырова, но ответил Путину

Александр Сокуров объяснил «Фонтанке», кого считает героем России и кто, по его мнению, виноват в экономических санкциях против страны. Своим мнением режиссёр поделился в кулуарах Совета по культурному наследию, который 11 декабря проходит в Петербурге.

«Те ребята, о которых я говорил и которые в Псковской дивизии погибли, как раз и достойны звания героя. Звание Героя России даётся за боевые заслуги на поле боя. А эти ребята, которые воевали против них, добивали русских солдат», — подчеркнул режиссёр.

Так он ответил вопрос «Фонтанки» по поводу реплики Рамзана Кадырова. Президент Чечни считает, что Сокуров не имеет права сравнивать псковских десантников с «кадыровцами» и вообще «с огромной неприязнью рассуждает в целом обо всём чеченском народе».

Сокуров уверен, что «в русском сознании герой России — боевой человек, отстаивавший на поле боя достоинство страны», «пацанов» же из Псковской дивизии просто «бросили в бойню». «Я огорчен, что получил такой ответ от президента», — прокомментировал Сокуров то, что Владимир Путин отказался рассматривать его предложение «переосмыслить» статус звания Героя России.





В ответ на вопрос «Фонтанки» режиссёр также поделился размышлениями о том, кто, с его точки зрения, виноват в экономических санкциях против страны.

«Это жесткий политический процесс, который идёт во всем мире и между всеми странами, — считает Сокуров. — Все существуют в экономическом противодействии и противостоянии: это общее противостояние Европы, Америки, России и других стран. Лучше так, чем воевать». «Экономика — зона конфликта. Когда-то это было более скрытно, потом, перед Второй мировой войной, стало более агрессивно. А сейчас опять выползает на передний план», — отметил режиссёр. Он полагает, что «с помощью экономики спорят и разделываются с противником». «Но страдает не верхушка, а страдаем мы — из-за повышения цен, падения курса валюты, отсутствия качественных лекарств», — заключил Сокуров.

Напомним, Александр Сокуров 10 декабря эмоционально выступил на заседании президентского Совета по правам человека. Режиссёр в том числе предложил переосмыслить звание Героя России: «Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними кадыровцы?» На это высказывание 11 декабря ответил глава Чечни Рамзан Кадыров: он упрекнул Сокурова в отсутствии патриотизма и заметил, что, «пока есть такие, как Сокуров, против России будут вводить любые санкции».