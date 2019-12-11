Голунов подал заявление об избиении сотрудниками полиции при задержании

Журналист-расследователь обратился в Федеральную службу безопасности РФ с заявлением о избиении сотрудниками полиции.

«В заявлении [Иван] Голунов просит зарегистрировать сообщение о преступлении — подкидывании наркотиков в его личные вещи и жилище, незаконное применение насилия и спецсредств», – сообщает 11 декабря издание «Медуза».

Журналист настаивает, что факт якобы имевшего место избиения «до сих пор неизвестен сотрудникам правоохранительных органов», а заявление об этом не было зарегистрировано ранее.

Голунов указывает, что действия полицейских могут попадать под пункт «а» части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).





Ранее он заявил, что сам попробует найти тех, кто его заказал. Так он отреагировал на решение Басманного суда Москвы отклонить жалобу на бездействие следователей и затягивании проверки в отношении полицейских, которые летом 2019 года задержали его по делу о наркотиках.

10 декабря журналист Екатерина Винокурова обратилась к Владимиру Путину на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека, попросив главу государства взять на контроль расследование в в отношении задержавших Голунова полицейских. Президент на это никак не ответил, что, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, не связано с каким-то умыслом. «Эту тему упустил», – констатировали в Кремле.



