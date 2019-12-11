Печкина погрузят в будни «Почты России». «Союзмультфильм» и госкомпания станут делать «Простоквашино» вместе

Почтальон Печкин почувствует себя работником «Почты России». Аниматоры изменят и осовременят его офис в «Простоквашино», используют сине-белые цвета и научат работать по стандарту. «Союзмультфильм» и всероссийская компания-оператор заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом стало известно 11 декабря.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе «Союзмультфильма», в самом мультсериале практически ничего не изменится, потому что Печкин и так обитает в почтовом отделении, просто теперь оно «станет более приближено к реальности изнутри и снаружи, там будет висеть вывеска "Почта России"».

Согласно документам проекта, которые можно обнаружить на сайте госзакупок, спонсор вложит в анимационное производство 60 миллионов рублей. Взамен авторы будут осовременивать почтовые отделы и всё больше приближать спецлоготип на здании, где жители Простоквашино могут отправить письма и посылки, к настоящей иконке компании. Делать отсылки к работе «Почты России» собираются в трёх сезонах сериала. В каждом – десять серий.

Изменения коснутся всего «почтового», с чем имеет дело Печкин: упаковки посылок, дизайна ящика для писем, машины, которую он получил вместо велосипеда. Герою даже выдадут спецформу и инвентарь.





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