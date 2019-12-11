Суды, метро и больницы. В списке на десятый, юбилейный день эвакуаций в Петербурге - 33 учреждения

Письма о заминировании получили три районных суда Петербурга во второй половине дня 11 декабря. В них с упоминанием имени православного бизнесмена Константина Малофеева сообщается о взрывоопасном в 33 учреждениях.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, первыми на выход отправились сотрудники Петродворцового районного суда. В этом же письме было указано, что заминированы 20 станций метро – в подземке уточнили, что они пока писем не получали и проверку не начинали.

Следом письма с адреса, в котором зашифрована фамилия Малофеев, получили в Смольнинском, Октябрьском и Приморском судах. В одном из них авторы рассылки указали на бомбы и в десяти городских больницах.

Это десятый день подряд, когда суды, метро, торговые центры и другие здания вынужденно отрываются от дел. Авторы требовали от бизнесмена вернуть 120 биткоинов, якобы украденных им на криптобирже.







