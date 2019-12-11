Машина врезалась в здание «Ленты» на Бабушкина. В гипермаркете вновь почуяли запах дыма

КИА въехала в здание гипермаркета «Лента» в Невском районе Петербурга вечером 11 декабря. Машина задымилась, покупатели приняли это за возгорание торгового центра.

«Лента» на Бабушкина, 125 (метро «Пролетарская»). Эвакуация, персонал никого не организовывал, задымление в магазине и сильный запах», – пожаловались очевидцы в соцсетях.





В пресс-службе «Ленты» нашему корреспонденту сообщили, что в здание магазина въехал автомобиль: водитель не отпускал педаль газа, отчего возникло задымление. Никто, по предварительным данным, не пострадал, но лишь чудом: судя по фото, машина врезалась в угол здания прямо у входного комплекса.

Напомним, в конце ноября задымление было в «Ленте» на набережной Обводного канала. При этом гипермаркет недавно открылся после того, как отстроился заново после мощного пожара в 2018 году.