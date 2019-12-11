Наука «на закуску»: о чем говорили ученые на лекциях в барах Петербурга

Почти 1,5 тысячи петербуржцев посетили научно-популярный фестиваль Science Bar Hopping, который прошел в первое воскресенье декабря. На один вечер известные бары города превратились в лектории: сразу 40 ученых выступили с часовыми стендапами о последних открытиях в космосе, полезных бактериях и секретах эволюции нашей планеты. «Фонтанка» сходила на несколько таких выступлений, чтобы подготовить краткий конспект лекций.

Фото: Алексей Рожнов

Как раскрыть талант изобретателя

О том, как повысить профессиональную эффективность и развить креативное мышление с помощью теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), рассказал профессор МФТИ, а также Политехнического и Горного университетов Петербурга Марс Хасанов.

Марс Хасанов

По его словам, креативность можно и нужно тренировать — для этого разработаны специальные методики, помогающие преодолеть шаблоны и инерцию мышления. Этой же цели могут послужить головоломки и тесты на IQ. Даже детские задачки с перестановкой спичек или моделирование физических процессов «маленькими человечками» помогают в дальнейшем находить эффективные идеи для реальных проектов. К примеру, школьная задачка о том, как закопать огромный камень на пляже, выкапывая под ним яму, в свое время помогла инженерами спроектировать систему спуска водоводов на Усть-Илимской ГЭС.

Смотрите полное видео лекции:





Методики ТРИЗ активно применяются нефтяниками при работе с «трудными» запасами нефти, используются автоконцернами, инженерами технологических компаний и актуальны даже в медицине. Типичный пример их применения — создание отбеливающих полосок для зубов от Procter & Gamble. Инженеры компании доработали проект неудачного стартапа, продававшего многоразовую капу с отбеливающим гелем. Изначальное решение не пользовалось спросом: капу приходилось носить в течение всего дня, а это, конечно, очень неудобно. С помощью ТРИЗ удалось доработать неудачный «прототип» и найти оптимальное сочетание формы, функциональности и концентрации отбеливающего вещества для комфортного применения. Так появились знаменитые отбеливающие полоски для зубов.

Что скрывают недра Земли

Узнать, из каких слоев состоит наша планета, можно с помощью десятка методов из арсенала физики. Об этом на своей лекции рассказала геолог Оксана Мельникова. Сейсморазведочные машины разными способами «простукивают» землю или устраивают управляемую взрывную волну.

Оксана Мельникова

Инженеры смотрят на проводимость волн вдоль и вглубь месторождения. У глины отдача одна, у песчаника — другая, у газа — третья. Изучая скорость отражения вибрации на разной глубине, можно составить детальную картину всех пластов в разрезе. Процесс напоминает УЗИ, в котором ультразвуковые волны отражаются от поверхности внутренних органов, а информация преобразуется компьютером в изображение на экране.

Цифровая геологическая модель создается на основе анализа данных сейсмологии, геологоразведки и лабораторных исследований. Как в головоломке судоку: есть определенный набор данных, а остальное нужно рассчитать самостоятельно. Только объем знаний и неизвестных параметров в самом сложном кроссворде и в создании модели Земли соотносятся примерно как цистерна с водой и Азовское море. Несмотря на это, геологи собирают цифровые модели нефтеносных бассейнов, по размерам сопоставимых с современными мегаполисами.

Смотрите полное видео лекции:

Эксперт Мария Кунцевич в своем научном стендапе развеяла мифы о происхождении нефти на нашей планете. Вопреки популярной теории, согласно которой в углеводороды превратились останки динозавров, нефть образовалась в результате распада большого количества разнообразной органики, в первую очередь — доисторического планктона. На дне доисторических водоемов умершие во времена юрского и мелового периода примитивные организмы со временем покрыл слой глинистого сланца, а химические реакции в этих пластах привели к образованию нефти. Поэтому геологи в ходе исследований моделируют русла древних рек: по ним можно предположить, где найдут нефтеносные породы.

Мария Кунцевич, фото: Алексей Рожнов

К примеру, на фото Мальдивских островов далекие от нефтедобычи люди увидят рай с голубым морем и белым песком. А вот внимание геолога там, в первую очередь, приковывают уникальные рифы. Это огромная многогранная экосистема, которую формировали миллионы лет неисчислимые количества живых существ. Главная особенность рифов с точки зрения геологоразведки — это их пористость: фильтруя морскую воду, коралловые полипы постепенно обрастают карбонатом кальция или мелом и формируют рыхлую породу с большим количеством пустот.

Лекция Марии Кунцевич, фото: Алексей Рожнов

В порах доисторических рифов, которые изучают геологи, сейчас накопились большие запасы нефти. К примеру, в меловом периоде на Ближнем Востоке был океан, росли кораллы — теперь там одно из самых больших накоплений органики. До 80% нефтяных запасов Саудовской Аравии — это бывшие рифы.

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Изучение геологических пород может рассказать нам об эволюции Земли. О том, как единый континент развалился на несколько частей и как менялась наша планета, рассказал геолог Александр Буторин.

Александр Буторин

По его словам, крупные месторождения нефти в Западной Сибири образовались из-за того, что во время далекого юрского периода там было теплое море. Отмирающий планктон и другая органика дали осадок на дне, который со временем превратился в нефтеносную породу. Именно поэтому Сибири повезло с нефтью больше, чем современной Европе, территория которой также всегда была подвержена неблагоприятным геологическим потрясениям.

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Цифровые данные и права в интернете

Эксперт Владислав Горбунов рассказал о том, как развиваются технологии анализа данных, а также о преимуществах и «побочных» эффектах цифрового прогресса.

Владислав Горбунов

Он отметил, что к 2025 году в мире накопится 163 зеттабайт (миллион миллионов гигабайт) данных. Уже сейчас искусственный интеллект все глубже проникает в нашу повседневную жизнь. Например, FaceID в телефонах работает на нейросетях, а фотографии в Instagram обрабатываются с помощью обученных алгоритмов.

Интеграция пользовательских данных из разных сервисов позволяет крупным корпорациям составлять детализированный цифровой портрет клиентов. В такие модели можно включать профайлы из социальных сетей, историю электронной почты и даже информацию из приложений по доставке еды. Если на смартфон пришло уведомление о бонусной акции, которая будто создана для вас, в этом нет никакого волшебства: программа классифицировала вас на основе истории покупок, перемещений, посещаемых сайтов, возраста, социальных связей и выдала «персональную» скидку.

Владислав Горбунов, фото: Алексей Рожнов

Как отметил эксперт, еще одно важное направление развития технологий анализа данных — цифровое зрение. Например, нейросеть Yolo научилась по видеоизображению идентифицировать нужные объекты быстрее человека. В визуальном потоке плотного дорожного движения программа находит конкретное транспортное средство, даже если оно оказывается в кадре лишь частично. При этом в фокусе внимания системы одновременно могут находится десятки объектов с разных сторон, что не под силу человеку. Такая технология сейчас тестируется в беспилотных автомобилях. Однако пока даже в машинах Tesla водитель обязан держать руки на руле: человек все еще не может быть уверен, что искусственный интеллект в машине поступит так, как от него ожидают.

Зато «умные» светофоры уже способны регулировать время красного и зеленого сигналов в зависимости от пробок, а остановки общественного транспорта научились считывать пассажиропоток для более экономичного запуска транспортных средств — чтобы и люди не ждали долго, и автобусы не пришлось гонять полупустыми.

Классическое машинное обучение хорошо подходит, чтобы освоить угадывание следующих объектов в цепочке, выявить аналитическую зависимость в наборе параметров, классифицировать объекты. Нейросети можно успешно применять в медицине, — например, чтобы выявлять опасные заболевания на ранних стадиях по снимкам компьютерной томографии.

Фото: Алексей Рожнов

В Китае активно развивается государственная система присвоения гражданам цифрового персонального рейтинга. По мнению местных властей, такие меры должны побудить граждан стать более ответственными социально. А по сути — это попытка оцифровать такие понятия, как «порядочность» и «неблагонадежность», делая доступной информацию обо всем прошлом опыте человека. Гражданам с низким рейтингом может быть автоматически отказано в посещении некоторых социальных объектов и даже в проезде на транспорте.

Однако есть и обратная сторона. Мошенники все чаще используют передовые технологии в своих целях. Например, программы научились «подделывать» голос человека. Известен случай, когда сотрудник одной из фирм в США перевел деньги преступникам, которые сымитировали в телефонном разговоре не только номер, но и голос его начальника.

Но самостоятельно обмануть человека даже самой умной программе пока не под силу. Существующие чат-боты и голосовые помощники типа Siri и Алиса хотя и находятся на пике развития, но пока так и не смогли преодолеть тест Тьюринга, позволяющий определить, робот или человек общается с тобой.

Смотрите полное видео лекции:

Какой в эпоху развития цифровых технологий будет судьба авторского права, рассказал собравшимся в баре юрист Вадим Нюняев. По его словам, с прогрессом технологий нарушение авторских прав в интернете стало обыденностью — и речь не только о торрентах и скачивании музыки. Владельцы популярных сайтов постоянно сталкиваются с тем, что обнаруживает на просторах интернета «клон» своего сайта: с одинаковыми логотипами и цветами, изображениями и даже похожим доменным именем. Под известные бренды часто пытаются мимикрировать «фишеры», которые незаконно собирают информацию — например, устраивая фейковый розыгрыш призов. Даже информацию на онлайн-картах можно подделать: случалось, что человек по отметке на карте направлялся на одну АЗС, а на месте выяснял, что по этому адресу находится совсем другая.

Вадим Нюняев

Информационным посредникам в лице интернет-поисковиков и социальных сетей приходится все чаще выполнять роль арбитра в спорах субъектов. При формальном подходе к рассмотрению жалоб на контент онлайн-сервисы требуют от автора обращения предоставить все документы, доказывающие авторское право. На основании полученного в дальнейшем принимается решение о судьбе спорного контента — в этом случае площадка берет на себя функцию судьи, однако это отнимает огромные административные ресурсы. Согласно другому подходу, как только жалоба поступила, спорный контент блокируется сразу, а же после происходит разбирательство с тем, кто его опубликовал. Если жалоба была неправомерной, то ее автор обязан покрыть убытки других сторон. Такой принцип наиболее популярен в международных компаниях, однако пока мало поддерживается в России, и это приводит к активному распространению в нашей стране пиратского контента.

Смотрите полное видео лекции:

O Science Bar Hopping

Многие думают, что наука скучна и занудна. Именно поэтому появился Science Bar Hopping — фестиваль, где ученые не читают лекции, а разговаривают со слушателями на понятном языке о самых интересных исследованиях в области медицины, физики, математики и даже освоения космоса. И все это происходит в удобных и приятных интерьерах: в нашем случае — в барах.

Задача научных стендапов — остроумно и на простых примерах рассказать о том, какие вещи удивляют исследователей в работе и как новые знания позволяют менять мир к лучшему. Организаторы фестиваля — Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО и медиакомпания «Бумага» при поддержке компании «Газпром нефть».

О том, как эффективно очищать воду от вредных примесей, могут ли технологии помочь в диагностике рака и что не так с нефтью в России, читайте в материале «Фонтанки» по итогам Science Bar Hopping в Москве.

Материал подготовлен в партнерстве с компанией ПАО «Газпром нефть», фографии предоставлены пресс-службой компании.