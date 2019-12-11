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Фонтанка Pro
13.12.2019 11:42
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Наука «на закуску»: о чем говорили ученые на лекциях в барах Петербурга

Почти 1,5 тысячи петербуржцев посетили научно-популярный фестиваль Science Bar Hopping, который прошел в первое воскресенье декабря. На один вечер известные бары города превратились в лектории: сразу 40 ученых выступили с часовыми стендапами о последних открытиях в космосе, полезных бактериях и секретах эволюции нашей планеты. «Фонтанка» сходила на несколько таких выступлений, чтобы подготовить краткий конспект лекций.

Наука «на закуску»: о чем говорили ученые на лекциях в барах Петербурга

Фото: Алексей Рожнов

Как раскрыть талант изобретателя

О том, как повысить профессиональную эффективность и развить креативное мышление с помощью теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), рассказал профессор МФТИ, а также Политехнического и Горного университетов Петербурга Марс Хасанов.


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Марс Хасанов

По его словам, креативность можно и нужно тренировать — для этого разработаны специальные методики, помогающие преодолеть шаблоны и инерцию мышления. Этой же цели могут послужить головоломки и тесты на IQ. Даже детские задачки с перестановкой спичек или моделирование физических процессов «маленькими человечками» помогают в дальнейшем находить эффективные идеи для реальных проектов. К примеру, школьная задачка о том, как закопать огромный камень на пляже, выкапывая под ним яму, в свое время помогла инженерами спроектировать систему спуска водоводов на Усть-Илимской ГЭС.

Смотрите полное видео лекции:


Методики ТРИЗ активно применяются нефтяниками при работе с «трудными» запасами нефти, используются автоконцернами, инженерами технологических компаний и актуальны даже в медицине. Типичный пример их применения — создание отбеливающих полосок для зубов от Procter & Gamble. Инженеры компании доработали проект неудачного стартапа, продававшего многоразовую капу с отбеливающим гелем. Изначальное решение не пользовалось спросом: капу приходилось носить в течение всего дня, а это, конечно, очень неудобно. С помощью ТРИЗ удалось доработать неудачный «прототип» и найти оптимальное сочетание формы, функциональности и концентрации отбеливающего вещества для комфортного применения. Так появились знаменитые отбеливающие полоски для зубов.

Что скрывают недра Земли

Узнать, из каких слоев состоит наша планета, можно с помощью десятка методов из арсенала физики. Об этом на своей лекции рассказала геолог Оксана Мельникова. Сейсморазведочные машины разными способами «простукивают» землю или устраивают управляемую взрывную волну.


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Оксана Мельникова

Инженеры смотрят на проводимость волн вдоль и вглубь месторождения. У глины отдача одна, у песчаника — другая, у газа — третья. Изучая скорость отражения вибрации на разной глубине, можно составить детальную картину всех пластов в разрезе. Процесс напоминает УЗИ, в котором ультразвуковые волны отражаются от поверхности внутренних органов, а информация преобразуется компьютером в изображение на экране. 

Цифровая геологическая модель создается на основе анализа данных сейсмологии, геологоразведки и лабораторных исследований. Как в головоломке судоку: есть определенный набор данных, а остальное нужно рассчитать самостоятельно. Только объем знаний и неизвестных параметров в самом сложном кроссворде и в создании модели Земли соотносятся примерно как цистерна с водой и Азовское море. Несмотря на это, геологи собирают цифровые модели нефтеносных бассейнов, по размерам сопоставимых с современными мегаполисами.

Смотрите полное видео лекции:

Эксперт Мария Кунцевич в своем научном стендапе развеяла мифы о происхождении нефти на нашей планете. Вопреки популярной теории, согласно которой в углеводороды превратились останки динозавров, нефть образовалась в результате распада большого количества разнообразной органики, в первую очередь — доисторического планктона. На дне доисторических водоемов умершие во времена юрского и мелового периода примитивные организмы со временем покрыл слой глинистого сланца, а химические реакции в этих пластах привели к образованию нефти. Поэтому геологи в ходе исследований моделируют русла древних рек: по ним можно предположить, где найдут нефтеносные породы.

Наука «на закуску»: о чем говорили ученые на лекциях в барах Петербурга
Мария Кунцевич, фото: Алексей Рожнов

К примеру, на фото Мальдивских островов далекие от нефтедобычи люди увидят рай с голубым морем и белым песком. А вот внимание геолога там, в первую очередь, приковывают уникальные рифы. Это огромная многогранная экосистема, которую формировали миллионы лет неисчислимые количества живых существ. Главная особенность рифов с точки зрения геологоразведки — это их пористость: фильтруя морскую воду, коралловые полипы постепенно обрастают карбонатом кальция или мелом и формируют рыхлую породу с большим количеством пустот.


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Лекция Марии Кунцевич, фото: Алексей Рожнов

В порах доисторических рифов, которые изучают геологи, сейчас накопились большие запасы нефти. К примеру, в меловом периоде на Ближнем Востоке был океан, росли кораллы — теперь там одно из самых больших накоплений органики. До 80% нефтяных запасов Саудовской Аравии — это бывшие рифы.

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Изучение геологических пород может рассказать нам об эволюции Земли. О том, как единый континент развалился на несколько частей и как менялась наша планета, рассказал геолог Александр Буторин.


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Александр Буторин

По его словам, крупные месторождения нефти в Западной Сибири образовались из-за того, что во время далекого юрского периода там было теплое море. Отмирающий планктон и другая органика дали осадок на дне, который со временем превратился в нефтеносную породу. Именно поэтому Сибири повезло с нефтью больше, чем современной Европе, территория которой также всегда была подвержена неблагоприятным геологическим потрясениям.

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Цифровые данные и права в интернете

Эксперт Владислав Горбунов рассказал о том, как развиваются технологии анализа данных, а также о преимуществах и «побочных» эффектах цифрового прогресса.


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Владислав Горбунов

Он отметил, что к 2025 году в мире накопится 163 зеттабайт (миллион миллионов гигабайт) данных. Уже сейчас искусственный интеллект все глубже проникает в нашу повседневную жизнь. Например, FaceID в телефонах работает на нейросетях, а фотографии в Instagram обрабатываются с помощью обученных алгоритмов.

Интеграция пользовательских данных из разных сервисов позволяет крупным корпорациям составлять детализированный цифровой портрет клиентов. В такие модели можно включать профайлы из социальных сетей, историю электронной почты и даже информацию из приложений по доставке еды. Если на смартфон пришло уведомление о бонусной акции, которая будто создана для вас, в этом нет никакого волшебства: программа классифицировала вас на основе истории покупок, перемещений, посещаемых сайтов, возраста, социальных связей и выдала «персональную» скидку.

Наука «на закуску»: о чем говорили ученые на лекциях в барах Петербурга
Владислав Горбунов, фото: Алексей Рожнов

Как отметил эксперт, еще одно важное направление развития технологий анализа данных — цифровое зрение. Например, нейросеть Yolo научилась по видеоизображению идентифицировать нужные объекты быстрее человека. В визуальном потоке плотного дорожного движения программа находит конкретное транспортное средство, даже если оно оказывается в кадре лишь частично. При этом в фокусе внимания системы одновременно могут находится десятки объектов с разных сторон, что не под силу человеку. Такая технология сейчас тестируется в беспилотных автомобилях. Однако пока даже в машинах Tesla водитель обязан держать руки на руле: человек все еще не может быть уверен, что искусственный интеллект в машине поступит так, как от него ожидают.

Зато «умные» светофоры уже способны регулировать время красного и зеленого сигналов в зависимости от пробок, а остановки общественного транспорта научились считывать пассажиропоток для более экономичного запуска транспортных средств — чтобы и люди не ждали долго, и автобусы не пришлось гонять полупустыми.

Классическое машинное обучение хорошо подходит, чтобы освоить угадывание следующих объектов в цепочке, выявить аналитическую зависимость в наборе параметров, классифицировать объекты. Нейросети можно успешно применять в медицине, — например, чтобы выявлять опасные заболевания на ранних стадиях по снимкам компьютерной томографии.

Наука «на закуску»: о чем говорили ученые на лекциях в барах Петербурга
Фото: Алексей Рожнов

В Китае активно развивается государственная система присвоения гражданам цифрового персонального рейтинга. По мнению местных властей, такие меры должны побудить граждан стать более ответственными социально. А по сути — это попытка оцифровать такие понятия, как «порядочность» и «неблагонадежность», делая доступной информацию обо всем прошлом опыте человека. Гражданам с низким рейтингом может быть автоматически отказано в посещении некоторых социальных объектов и даже в проезде на транспорте.

Однако есть и обратная сторона. Мошенники все чаще используют передовые технологии в своих целях. Например, программы научились «подделывать» голос человека. Известен случай, когда сотрудник одной из фирм в США перевел деньги преступникам, которые сымитировали в телефонном разговоре не только номер, но и голос его начальника.

Но самостоятельно обмануть человека даже самой умной программе пока не под силу. Существующие чат-боты и голосовые помощники типа Siri и Алиса хотя и находятся на пике развития, но пока так и не смогли преодолеть тест Тьюринга, позволяющий определить, робот или человек общается с тобой.

Смотрите полное видео лекции:

Какой в эпоху развития цифровых технологий будет судьба авторского права, рассказал собравшимся в баре юрист Вадим Нюняев. По его словам, с прогрессом технологий нарушение авторских прав в интернете стало обыденностью — и речь не только о торрентах и скачивании музыки. Владельцы популярных сайтов постоянно сталкиваются с тем, что обнаруживает на просторах интернета «клон» своего сайта: с одинаковыми логотипами и цветами, изображениями и даже похожим доменным именем. Под известные бренды часто пытаются мимикрировать «фишеры», которые незаконно собирают информацию — например, устраивая фейковый розыгрыш призов. Даже информацию на онлайн-картах можно подделать: случалось, что человек по отметке на карте направлялся на одну АЗС, а на месте выяснял, что по этому адресу находится совсем другая.


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Вадим Нюняев

Информационным посредникам в лице интернет-поисковиков и социальных сетей приходится все чаще выполнять роль арбитра в спорах субъектов. При формальном подходе к рассмотрению жалоб на контент онлайн-сервисы требуют от автора обращения предоставить все документы, доказывающие авторское право. На основании полученного в дальнейшем принимается решение о судьбе спорного контента — в этом случае площадка берет на себя функцию судьи, однако это отнимает огромные административные ресурсы. Согласно другому подходу, как только жалоба поступила, спорный контент блокируется сразу, а же после происходит разбирательство с тем, кто его опубликовал. Если жалоба была неправомерной, то ее автор обязан покрыть убытки других сторон. Такой принцип наиболее популярен в международных компаниях, однако пока мало поддерживается в России, и это приводит к активному распространению в нашей стране пиратского контента.

Смотрите полное видео лекции:

O Science Bar Hopping

Многие думают, что наука скучна и занудна. Именно поэтому появился Science Bar Hopping —  фестиваль, где ученые не читают лекции, а разговаривают со слушателями на понятном языке о самых интересных исследованиях в области медицины, физики, математики и даже освоения космоса. И все это происходит в удобных и приятных интерьерах: в нашем случае — в барах.

Задача научных стендапов — остроумно и на простых примерах рассказать о том, какие вещи удивляют исследователей в работе и как новые знания позволяют менять мир к лучшему. Организаторы фестиваля — Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО и медиакомпания «Бумага» при поддержке компании «Газпром нефть».

О том, как эффективно очищать воду от вредных примесей, могут ли технологии помочь в диагностике рака и что не так с нефтью в России, читайте в материале «Фонтанки» по итогам Science Bar Hopping в Москве.

 

Материал подготовлен в партнерстве с компанией ПАО «Газпром нефть», фографии предоставлены пресс-службой компании.

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