СКА представил специальную форму для игры с ЦСКА на «Газпром Арене»

Хоккейный клуб СКА сыграет против ЦСКА 19 декабря на «Газпром Арене» в рамках «Русской классики» в специальной форме.

Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, игровой свитер выполнен в черном цвете с добавлением элементов красного – логотипа клуба, широких полос на рукавах и вороте. На груди будет размещен шеврон с логотипом мероприятия. Одна из отличительных особенностей формы – увеличенные игровые номера на рукавах, которые так же, как и номер на спине, для лучшей видимости обведены белым контуром. Экипировка – шлемы, краги, шорты и гамаши – также выполнены с сочетанием черного и красного цветов.

Видео из официальной группы "ВКонтакте" хоккейного клуба СКА





Свитеры, в которых хоккеисты проведут встречу с ЦСКА, будут подписаны игроками и выставлены на продажу. Все вырученные средства пойдут на благотворительность – адресную помощь Петербургскому детскому хоспису.



Напомним, в рамках "Русской классики" пройдут два матча: Россия – Финляндия 15 декабря и СКА – ЦСКА 19 декабря.



О том, как хоккейные матчи проходили на «Газпром Арене» в прошлом году, читайте в материале «Фонтанки».