«Фантазии близко не подпущенного». Сурков рассказал, что Аваков не видел его на нормандском саммите, так как допивал вино, оставшееся после ужина лидеров четверки

Двое суток потребовалось помощнику президента России Владиславу Суркову, чтобы найти слова на обвинения министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в том, что он якобы «психанул» на переговорах «нормандской четверки». Слова чиновника 10 декабря приводит «Коммерсант».

Сурков назвал фантазиями слова Авакова о поведении членов российской делегации в Париже 9 декабря. По его словам, министра «близко не подпустили» к переговорам. А после них он «пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров нормандской четверки».

«Так что не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного», — заключил Сурков.

Чиновник также назвал переговоры лидеров нормандской четверки (Россия, Украина, Франция и Германия) в Париже не трудными или эмоционально заряженными, а «скорее, долгими».





Аваков после встречи в Париже на сайте МВД Украины опубликовал релиз, в котором рассказал, что во время обсуждения передачи Киеву контроля над границей с Россией у Суркова «сдали нервы» и он «бумаги кинул на стол и закричал: «Мы так не договаривались!» Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже называл слова украинского чиновника выдумкой.



