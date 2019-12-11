В Петербурге инспектор пожнадзора получил семь лет за взятку. Условно

Семь лет условно получил в Петербурге инспектор пожнадзора, осужденный за получение взятки. Родине ему придется вернуть треть от полученной мзды.

Как сообщает 11 декабря ГСУ СК РФ по городу, 31-летний инспектор отделения надзорной деятельности ГУ МЧС получил от местного предпринимателя взятки на 330 000 рублей. Взамен обещал закрывать глаза на нарушения или минимизировать административное наказание за провинности. Должностное лицо получило 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Инспектор также заплатит штраф – 100 000 рублей.

Объединенная пресс-служба судов города добавляет: Валерий Иванов получил деньги от учредителя и гендиректора ООО «БалтМонолитСтрой» Андрея Колесниченко. Тот ранее получил 4 года условно со штрафом в 3 500 000 рублей за подкуп нескольких должностных лиц.



