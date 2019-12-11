Осужденным разрешат отбывать наказание ближе к дому

Депутаты Госдумы 11 декабря одобрили в первом чтении проект федерального закона, который разрешит осужденным отбывать наказание рядом с домом, об этом сообщили в пресс-службе российского парламента.

Инициатором изменений выступило правительство РФ. Поправки предлагают внести в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

Согласно документу, осужденные смогут переводиться в исправительное учреждение, расположенное рядом с их местом жительства или домом ближайших родственников. Последними являются супруги, родители, дети, внуки, родные братья и сестры, а также усыновители и усыновленные.

Правом на перевод осужденный сможет воспользоваться только один раз за весь срок наказания, если в соответствующем учреждении найдутся свободные места.



