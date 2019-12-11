В финской Савонлинне открылся завод петербургской компании «Аргус-Спектр». Он будет работать на экспорт противопожарных систем

В городе Савонлинне на юго-востоке Финляндии 11 декабря состоялась церемония открытия завода по производству беспроводных систем сигнализации петербургской компании «Аргус-Спектр». Об этом сообщает Торговое представительство РФ в Финляндии.

Сегодня в Савонлинне проходит церемония открытия завода российской компании Аргус Спектр с участием руководства города, Министерства занятости и экономики @tem, @SVKK_FRCC, Торгпредства и фонда Бортника. pic.twitter.com/tZXJ62WtUP — Торгпредство России в Финляндии (@RusTradeFin) December 11, 2019

Как сообщалось ранее, размер инвестиций в строительство площадки оценивается в 3 млн евро. Компания планирует начать серийный выпуск в январе 2020 года и ежегодно производить 500 тыс. беспроводных систем охранно-пожарной сигнализации. Уже есть договорённость об экспорте продукции фирмам из Японии, Великобритании и Арабских Эмиратов.

Савонлинне новый завод принёс 150 рабочих мест.





По данным СПАРК, выручка ООО «Аргус-Спектр» в Петербурге в 2018 году составила 52 млн рублей, чистая прибыль – 2,2 млн рублей.

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