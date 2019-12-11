Booking.com назвал самые многообещающие направления в новом году. Россиянам ближе всего Ереван и Свиноуйсьце

Одна из крупнейших в мире систем интернет-бронирования отелей выбрала «10 направлений, которые будут набирать популярность в 2020 году».

«От малоизвестных красот Восточной Европы до секретных уголков Азии — эти набирающие популярность направления обещают свежие впечатления, знакомство с нетронутой красотой природы и возможность погрузиться в магию места до того, как туда нахлынут толпы туристов», – анонсирует 11 декабря свое исследование Booking.com.







В тройке нашлось место всего одному представителю СНГ – это столица Армении. В Ереване сервис бронирования отмечает «восхитительную архитектуру и дух прошлого».

Из близких к России направлений стоит отметить городок Свиноуйсьце на севере Польши, к которому рекомендуют приглядеться любителям водных видов спорта.





Жители Дальнего Востока РФ в поисках новых направлений могут рассмотреть близкие к ним Согвипхо в Южной Корее и Такамацу в Японии.

Кроме того, Booking выделил Жабляк в Черногории, Сальту в Аргентине, Гзира на Мальте, Ниньбинь во Вьетнаме, Сан-Хуан в Пуэрто-Рико и Джодхпур в Индии.

Исследование Booking.com проводилось среди 22 тысяч человек по всему миру, которые совершили или планируют совершить туристическую поездку. После этого были выбраны самые быстрорастущие направления. Почти 87% российских респондентов рассказали, что в 2020-м хотели бы посетить места, где «можно получить со совершенно новые впечатления».