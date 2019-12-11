В центре Петербурга снова обнаружилась солонка от дорожников. Комблаг снова обещает обрушить свой гнев на подрядчиков

Адмиралтейский проспект / автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

На Невском проспекте в контейнере, предназначенном для содержания песко-соляной смеси, не в первый уже раз обнаружен чистый реагент. Дорожники посыпают дороги крупной солью.

Бокс с остатками реагента 11 декабря обнаружился у подземного перехода рядом со станцией «Гостиный двор». В ноябре такой казус уже случался — тогда солонка ГУДП «Центр» красовалась на набережной Фонтанки. Позиция комблага с того случая не поменялась. Там рассказали, что, несмотря на предусмотренное госстандартами использование реагентов, оно строго регламентировано, и соль применяется на отдельных участках дорог при определенных погодных условиях. В контейнерах должна содержаться песко-соляная смесь, подрядчику будут выставлены претензии за несоблюдение этих требований.

В то же время корреспондент «Фонтанки» обратил внимание на крупные частицы соли, которыми — правда, вместе с песком — посыпают Адмиралтейский проспект.





Ранее, напомним, стало известно, что комблаг допускает использование чистых реагентов для борьбы с гололедом вопреки устоявшейся за последние годы позиции о том, что соль можно применять только с составе песко-соляной смеси. Росприроднадзор по СЗФО заявил, что ведомство против использования реагентов для очистки городских улиц от снега и наледи.