Банк «Санкт-Петербург» и «Ярко» дарит подарки

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

12 декабря программе лояльности «Ярко» Банка «Санкт-Петербург» исполняется пять лет. В этот день клиентов и сотрудников Банка ждет более 5 тысяч подарков от тридцати партнёров программы «Ярко» и Банка «Санкт-Петербург».

«За время существования программы лояльности «Ярко» мы постоянно работали над ее улучшением, получили признание клиентов, несколько раз занимали первое место в конкурсе лучших программ лояльности. В общем, нам есть чем гордиться, – говорит директор департамента управления клиентами массовых сегментов Банка «Санкт-Петербург» Екатерина Звонова. – Выгоду и удобство «Ярко» за пять лет оценили многие клиенты Банка: на сегодняшний день 70% активных клиентов являются участниками этой программы. Объем транзакций пользователей «Ярко» в 2,5 раза выше, чем у других клиентов. У программы широкая партнерская сеть – порядка 300 партнеров, часть из которых уникальна: на рынке нет других бонусных программ с возможностью возмещать затраты в метрополитене, на заправках и в такси. Будучи петербургским банком, мы постарались внести в программу максимум культурного и лайфстайл-содержания, объединив значимые бренды нашего города. У «Ярко» большое будущее – мы продолжим работать над качеством и количеством партнеров, а программа станет единым институтом мотивации клиентов по всем сервисам банка».

Напомним, в рамках программы лояльности «Ярко» начисляются бонусы в размере 0,5-5% (в зависимости от типа карты) от всех покупок и до 20% от покупок у партнеров. Бонусы накапливаются, затем ими можно возмещать покупки у партнеров программы лояльности.

Подробнее о программе «Ярко».

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