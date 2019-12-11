Поляки потребовали компенсацию за грязную «Дружбу»: они хотят вернуть все расходы на некачественную нефть из России

Крупнейший польский нефтеперерабатывающий завод PKN Orlen направил претензии российским поставщикам в связи с поставками грязного черного золота по нефтепроводу «Дружба», сообщает 11 декабря Reuters.

«Мы полны решимости вернуть все понесенные нами расходы», – заявил председатель правления польского концерна Даниэль Обайтек.

Zgodnie z zapowiedziami wyst?pili?my do dostawc?w rosyjskich o odszkodowania za zanieczyszczon? rop?. Obejmuj? one nak?ady zwi?zane z przerobem tego surowca, ochron? instalacji i dodatkowymi zakupami ropy. Jeste?my zdeterminowani, aby odzyska? wszystkie koszty, kt?re ponie?li?my — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) December 11, 2019





Летом он говорил, что в Orlen намерены получить от российских поставщиков нефти два вида компенсаций: за невыполнение положений соглашения и отсутствие поставок нефти, а также за понесенный ущерб. Сумма претензий пока не раскрывается.

В июле было заявлено, что «Траснефть» заплатит по 15 долларов за каждый баррель грязной нефти.