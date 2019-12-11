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Общество
11.12.2019 15:25
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«Интеллектуальная провокация». Михаил Леонтьев не признал ошибку в сюжете Первого канала о сбитом над Донбассом Boeing

Ведущий программы «Однако», в эфире которой в ноябре 2014 года показали кадры запуска ракеты по гражданскому самолету Malaysia Airlines, не считает это ошибкой. Михаилу Леонтьеву пришлось объясняться после скандала. 

«Мы с самого начала с Костей (гендиректором Первого канала Константином Эрнстом. – Прим. ред.) понимали, что это в какой-то степени интеллектуальная провокация, никаких утверждений, что то, что мы говорим, — правда, в сюжете нет. Какая же здесь ошибка?» – цитирует 11 декабря заявление Леонтьева «Медуза». 

При этом Эрнст, как сообщило издание The New Yorker, сознался, что телеканал допустили ошибку. По его оценке, это произошло «не нарочно». 

Сюжет прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента заметил, что в тот момент было несколько версий случившегося, а некоторые из них вышли вперед «на определенном этапе». Дмитрий Песков заверил, что произошедшее не повлияет на доверие к федеральному каналу. 


Справка:

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в июле 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В июне Международная следственная группа назвала имена подозреваемых в крушении самолёта – трёх россиян и одного гражданина Украины.

В эфире программы «Однако» от 14 ноября 2014 года содержались кадры запуска ракеты по гражданскому самолету. У зрителя создавалось впечатление, что Boeing мог быть сбит украинским истребителем. Кадры с иностранного спутника, продемонстрированные в эфире федерального канала, якобы были предоставлены авиаэкспертом Джорджем Билтом.

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