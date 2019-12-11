«Интеллектуальная провокация». Михаил Леонтьев не признал ошибку в сюжете Первого канала о сбитом над Донбассом Boeing

Ведущий программы «Однако», в эфире которой в ноябре 2014 года показали кадры запуска ракеты по гражданскому самолету Malaysia Airlines, не считает это ошибкой. Михаилу Леонтьеву пришлось объясняться после скандала.

«Мы с самого начала с Костей (гендиректором Первого канала Константином Эрнстом. – Прим. ред.) понимали, что это в какой-то степени интеллектуальная провокация, никаких утверждений, что то, что мы говорим, — правда, в сюжете нет. Какая же здесь ошибка?» – цитирует 11 декабря заявление Леонтьева «Медуза».

При этом Эрнст, как сообщило издание The New Yorker, сознался, что телеканал допустили ошибку. По его оценке, это произошло «не нарочно».

Сюжет прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента заметил, что в тот момент было несколько версий случившегося, а некоторые из них вышли вперед «на определенном этапе». Дмитрий Песков заверил, что произошедшее не повлияет на доверие к федеральному каналу.



