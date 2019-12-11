«Силовые машины» со второго раза смогут претендовать на миллиарды Минпромторга

Петербургские «Силовые машины» со своей заявкой на субсидии на разработку российских газовых турбин для энергетики вновь стали единственными участниками отбора. Но в этот раз прошли по условиям.

«Там одна заявка, она прошла, в этот раз прошла», – сказал замруководителя Минпромторга Василий Осьмаков 11 декабря «Интерфаксу».

В прошлый раз также единственная поданная заявка от «Силовых машин» на 5 млрд рублей содержала недостаточно сведений для проведения экспертным советом научно-технической экспертизы проекта. Победителя повторного отбора из одного участника определят до 11 декабря.

О том, как «Силовые машины» готовятся создавать первые полностью отечественные газовые турбины средней и большой мощности и почему это может стать спасением для убыточного предприятия, «Фонтанка» рассказывала в репортаже.



