Происшествия
«Его ведь могут и вылечить». Памфилова считает, что принудительное лечение для напавшего на нее с электрошокером лучший выход
Председатель ЦИК Элла Памфилова согласилась с выводами СК, который закончил расследование дела о нападении на нее, предложением отправить обвиняемого в психиатрическую лечебницу.
«Я знакомилась с экспертизой, насколько мне положено, как тщательно его проверяли. Там сложная картина: и детство его, и почему он поехал сюда. Его ведь могут и вылечить, это как раз даёт и кров – что он там, в лесу, где-то жил. Он такой молодой, что вполне возможно, что его вылечат и он ещё что-то в жизни сможет. Может быть, это даже лучший вариант в той ситуации, которая есть», – сказала 10 декабря Памфилова журналистам.
Следственный комитет ранее заявил, что экспертиза показала, что нападавший на дом главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой психически болен. Уголовное дело передано в Генпрокуратуру с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.
Справка:
Неизвестный проник в дом Памфиловой в сентябре и несколько раз ударил ее электрошокером. Было возбуждено уголовное дело о разбойном нападении (ч. 3 ст. 162 УК РФ), совершенном с незаконным проникновением в ее жилище.
По данным СК, нападавшим оказался Ахад Карабалаев, который с 2014 года находится на территории РФ без постоянных места жительства и источника дохода. На дом Памфиловой он напал, чтобы украсть деньги и ценности. Мужчина жил в лесу и промышлял кражами из домов по-соседству.