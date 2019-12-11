«Его ведь могут и вылечить». Памфилова считает, что принудительное лечение для напавшего на нее с электрошокером лучший выход

Председатель ЦИК Элла Памфилова согласилась с выводами СК, который закончил расследование дела о нападении на нее, предложением отправить обвиняемого в психиатрическую лечебницу.

«Я знакомилась с экспертизой, насколько мне положено, как тщательно его проверяли. Там сложная картина: и детство его, и почему он поехал сюда. Его ведь могут и вылечить, это как раз даёт и кров – что он там, в лесу, где-то жил. Он такой молодой, что вполне возможно, что его вылечат и он ещё что-то в жизни сможет. Может быть, это даже лучший вариант в той ситуации, которая есть», – сказала 10 декабря Памфилова журналистам.

Следственный комитет ранее заявил, что экспертиза показала, что нападавший на дом главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой психически болен. Уголовное дело передано в Генпрокуратуру с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.







