Следующие президентские выборы в России могут стать электронными, но без ритуалов не обойдётся

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова допустила вероятность того, что на президентских выборах в 2024 году можно будет голосовать через интернет.

По её словам, сперва необходима серия пробных голосований в регионах, и если технических проблем не возникнет, то технологию можно будет попробовать применить сразу по всей стране. «Но я бы так категорично не утверждала. Но гипотетически предположить, если все сложится удачно, то может быть», – цитирует Памфилову ТАСС.

Она также отметила, что решить надо три основные проблемы – безопасность, прозрачность результатов и тайна голосования. Последние два друг друга взаимоисключают, уверена глава ЦИК.

Даже если голосование будет электронным, от традиционной формы с бюллетенями и избирательными участками отказываться никто не намерен. «Должно быть право выбора за избирателем. Даже если мы технически будем готовы тотально – должно быть у людей право выбора. Есть ритуалы, есть традиции, есть привычки, мы не должны людей лишать этого», – отметила Памфилова.





Эксперимент был проведён на нескольких участках в Москве во время выборов в Мосгордуму. Сбоев и хакерских атак удалось избежать, а явка на этих территориях составила больше 90 процентов.