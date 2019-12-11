Центр «Антон тут рядом» и Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства запускают серию благотворительных событий

Центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» совместно с Санкт-Петербургским государственным музеем театрального и музыкального искусства запускает серию благотворительных событий «Каждый всегда имеет право быть похожим на себя».

В рамках серии пройдут благотворительные концерты, спектакли, лекции, дискуссии и мастер-классы, посвященные инклюзивному искусству.

Первое событие пройдёт 16 декабря. В этот день состоится презентация новой концертной программы Оркестра «Антон тут рядом».

Оркестр «Антон тут рядом» начинался как музыкальная терапия для студентов. Сейчас Оркестр регулярно выступает в Петербурге и гастролирует. На выступлении Оркестр прозвучат давно любимые мелодии в новой обработке: “Show Must Go On” группы Queen, «Ты гори мой костёр» из кинофильма «Бронзовая птица» и другие. В составе Оркестр студенты (взрослые люди с аутизмом), волонтёры и сотрудники Центра, а также профессиональные музыканты.

Поддержит Оркестр музыкальная группировка афрофутуристов KENAKO.

Концерт пройдёт в Театральном музее (пл. Островского, 6). Билеты можно приобрести по предварительной регистрации.

Все собранные средства будут направлены на развитие программ Центра «Антон тут рядом».