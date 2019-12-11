С нуля до побед над «Зенитом» за пять лет. В петербургском футболе новая сила

В прошедшем сезоне футбольный клуб «Алмаз-Антей» наделал шуму в чемпионате Петербурга. Всего за пять лет с момента основания им удалось закрепиться на третьем месте вслед за двумя школами «Зенита» и даже обойти их в одном из возрастов. Все вместе это придало закрытию сезона для коллектива с проспекта Обуховской Обороны особенно радостную обстановку.

Фото: Алексей Рожнов

Торжественная церемония прошла в культурном центре «Троицкий». Главным достижением сезона было признано первое место команды 2003 года рождения, которую возглавляет Алексей Тарасюк. Его подопечным удалось на два очка опередить грандов городского футбола: СШОР «Зенит» и «Зенит». Все остальные возраста стали третьими, за исключением 2004 года.

— Итоги сезона позитивные: заняли третье место с очень большим отрывом от четвертого, — прокомментировал итоги руководитель ФК «Алмаз-Антей» Вячеслав Михайлов. — Но у нас ведь детско-юношеская футбольная школа, и третье место – это не главная наша цель. Самое важное — организация учебно-тренировочного процесса, подготовка футболистов ко взрослой карьере. В этом плане процесс совершенствования бесконечен. Мы собираемся постоянно улучшать тренировочный процесс, делать акцент на обучении игре.

Первое место в прошедшем сезоне по итогом чемпионата в одном из возрастов — это, безусловно, важная веха в нашем развитии. Очень успешной была поездка в Венгрию, где мы играли с местными командами. Качественно провели сборы, многие ребята подтянулись, окрепли. Конечно, мы шли к сегодняшнему результату все последние пять лет. Третье место нам положено занимать в силу того, на каком уровне у нас материально-техническая база, тренерский состав. Можно стремиться к большему.

Тренерский состав ФК «Алмаз-Антей», фото: Алексей Рожнов

По ходу церемонии отметили успешное выступление на первом домашнем международном соревновании «Мирное небо» в минувшем октябре. Также команды «Алмаз-Антея» добились титулов в выездном «Кубке Защитника Отечества» для 11-летних игроков, который проходил в Москве с участием ведущих клубов России. Другим важным достижением стали бронзовые медали 14-летних футболистов на Кубке РФС в Астрахани среди юношеских команд.





Церемония награждения, фото: Алексей Рожнов

— В этом сезоне мы заняли третье место, но на меньшее мы уже и не рассчитываем, — подчеркнул старший тренер ФК «Алмаз Антей» Максим Крычанов. — Основное для нас сейчас — это улучшение тренировочного процесса. Тут все в комплексе: начиная от разминки, продолжая восстановлением после травм и так далее. Первое место 2003 года — это большое достижение в масштабах всего города. До нас, кажется, только «Коломяги-99» сумели обойти оба «Зенита». В юношах вообще очень тяжело выигрывать, поскольку команды уже сформированы, у всех большой багаж за плечами. Поэтому это наше достижение особенно дорого стоит. Я уже отмечал, что Алексей Тарасюк (главный тренер команды 2003 года рождения — ред.) живет этой командой. Он провел с ними кучу времени на теоретических занятиях. Мы ими гордимся. В этом году не могу не отметить, что в региональную сборную были вызваны два наших футболиста 2003 года, которые выиграли Северно-Западное первенство, плюс ребята 2002 и 2004 годов вызывались. Это все тоже большой шаг: наших ребят видят за пределами города.

Награждение Михаила Крычанова, фото: Алексей Рожнов

— Не становится ли это проблемой с той точки зрения, что ребят пытаются переманить в другие клубы?

— Такой момент есть, от него никто не застрахован. Здесь просто нужно вести диалог и с родителями, и с футболистами. У нас нет задачи держать игроков любой ценой. Если у них будут достойные варианты продолжения карьеры, мы всегда готовы разговаривать. Все-таки наша главная цель — чтобы ребята стали профессиональными футболистами. Поэтому такие истории, наоборот, подкупают и мобилизируют наших тренеров еще сильнее.

Одним из самых ярких моментов церемонии стала речь Даниила Арсентьева — лучшего бомбардира первенства России 2002 года рождения среди сборных МРО. Молодой человек поблагодарил своих партнеров, тренеров и под конец порекомендовал всем искупаться на Крещение в проруби. Арсентьев — одна из главных надежд «Алмаза-Антея». По ходу сезона он ездил на просмотр в «МТК», один из сильнейших клубов Венгрии, и оставил там о себе очень хорошее впечатление.

Церемония награждения, фото: Алексей Рожнов

— Я готовился к сегодняшнему выступлению, но сказал все равно не совсем то, что хотел, — прокомментировал Арсентьев свою яркую речь. — Почему-то очень занервничал, хотя раньше со мной такого не было. Что касается итогов чемпионата, это был лучший сезон в моей карьере. За все турниры, в которых я участвовал, забил 28 голов. И побил свой рекорд. Я ездил два раза на просмотр в другие клубы: в казанский «Рубин» и венгерский «МТК». В Венгрии я понравился. Скорее всего, со мной подпишут контракт.

— Тебя не смущает Европа, другая страна, другой язык?

— Я думаю, что в Европе у меня будет намного больше возможностей. В Петербурге у нас всего одна профессиональная команда — «Зенит», — но туда очень сложно попасть.

— С кем бы ты себя сравнил?

— С Роберто Фирмино (атакующий полузащитник, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Бразилии — ред.), люблю играть на подыгрыше. Иногда могу пару человек обыграть и забить красивый гол.

Директор СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей», президент ФК «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников со сцены поблагодарил игроков и родителей: «Думаю, что режим тренировок вкупе с учебой создает определенные трудности, но я говорю спасибо, что вы все успеваете».

Михаил Подвязников, фото: Алексей Рожнов

— Мы хотим повторить наши достижения в следующем году и даже больше: чтобы все наши возраста были в призерах, — заявил Подвязников журналистам уже после торжественной церемонии. — Мы все-таки рассчитываем побороться за место в тройке на Кубке Бурчалкина. И вообще хотелось бы, чтобы во всех турнирах, где мы участвуем, наши команды успешно выступали.

— Были ли репрессии к команде, которая не заняла призовое место? — спросили мы в шутку.

— Да вы что. Наоборот, мы очень благодарны и ребятам и тренерам. Они боролись до конца. Им просто немного не повезло. Такое случается с каждой командой. Было много травмированных, кто-то болел. Это жизнь. К тому же 2004 год — это уже совсем взрослые ребята. Поэтому всякое случается.

— История с созданием профессиональной команды продвигается?

— Очень тяжело. Это зависит от многих факторов. Мы предпринимаем все усилия, чтобы это получилось. Обсуждаем сейчас, что стоит попробовать один год, а там посмотрим. Так или иначе, мы введем ограничения по возрасту, чтобы эта команда стала трамплином для наших воспитанников. Мы не хотим, чтобы в ней играли взрослые футболисты, но играть в ней будут только свои воспитанники. Понятно, Лигу чемпионов мы в таком режиме не выиграем, а вот дать путевку в жизнь нашим ребятам в силах.

Материал подготовлен в партнерстве с Футбольным клубом «Алмаз-Антей»

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»