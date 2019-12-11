У берегов Японии нашли пустой российский катер. На нем рыбачили производители вертолетов Ка-52 «Аллигатор»

К берегам Японии прибило российский катер, который пропал в конце октября. Шести рыбаков на судне нет — борт пустой. Половина экипажа, по утверждению СМИ, – производители вертолетов «Аллигатор», излюбленным хобби которых была рыбалка.

Об этом 12 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

«В Морской координационный спасательный центр от береговой охраны Японии поступила информация об обнаружении у берегов Хоккайдо российского катера, который пропал 26 октября. Экипаж на борту не обнаружен», – отметили в ведомстве.

Информацию подтвердила в соцсетях одна из родственниц пропавших.





ИА PrimaMedia перечисляет фамилии тех, кто был на восьмиместном шестиметровом катере с регистрационным номером ОР 0117 RUS 25. Трое из них – жители села Чугуевка под Владивостоком: владелец катера и капитан Евгений Пятишин, его родной брат Максим Пятишин и Андрей Поддубный. Еще трое — жители города Арсеньева Александр Орешников, Дмитрий Тужик и Андрей Ярцев.

«АиФ-Владивосток» называет Андрея Ярцева главным технологом авиастроительного завода «Прогресс», который выпускает боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор». «Ярцев – высококлассный специалист, занимающийся только вопросами производства», – пишет издание. Дальневосточное представительство «Комсомольской правды» пишет, что Орешников и Тужик — коллеги Ярцева. Последний – «инженер-технолог».

Рыбаки выдвинулись в путь вечером 26 октября. Они хотели осмотреть место будущей ловли, переночевать на берегу и с утра приступить к рыбалке. Позже на берегу нашли припаркованную машину, в которой была еда. Самих мужчин больше не видели. Родственники обещали выплатить миллион рублей за сведения о пропавших близких.