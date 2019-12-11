Повышение вдруг, в тишине, постучалось в двери. У кого в 2020 году вырастут зарплаты?

Предновогодние исследования задорно обещают россиянам рост зарплат. С 2020 года в Петербурге сразу на 3%, и каждая четвертая компания якобы уже заложила на это деньги в свои бюджеты.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Эксперты призывают верить в такие цифры не больше, чем Росстату. И помнить про бюджетников, инфляцию и индекс потребительских цен. А еще про кредитную спираль, которая закручивается все сильнее. Но предпосылки к росту видят даже самые закоренелые скептики — в первую очередь у бюджетников, нефтяников и айтишников.

Прогноз Финансового университета при Правительстве РФ, опубликованный 11 декабря (есть в распоряжении «Фонтанки»), сулит россиянам в новом году рост реальной зарплаты на 2,5% в среднем. И до 3,8% — в ряде регионов. Наибольшего ждут в городах с населением более 250 тысяч человек — Чите, Тольятти, Ярославле, Казани, Химках, Брянске, Уфе, Набережных Челнах, Воронеже и Костроме. В Москве — 2,5%. В Петербурге — на 3%.

данные Финансового университета при правительстве Российской Федерации

9 декабря сервис Работа.ру опубликовал исследование, которое показало, что 25% работодателей уже запланировали на 2020 год повышение зарплат. И их может стать больше, так как от увеличения прямо отказались только 35% бизнесменов — остальные думают. Годом ранее «нет» росту дохода работников категорично говорили больше половины — 56%.





Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев согласился, что количество компаний, планирующих в следующем году увеличить зарплаты своим сотрудникам, действительно немного увеличилось. И некоторое оживление, наметившееся в экономике страны к концу 2019 года, а также снижающаяся инфляция вполне тому благоволят.

«В предыдущие годы рост заработных плат шел крайне низкими темпами, из-за чего сформировалась низкая база, от которой теперь и будут отталкиваться показатели следующего года. Тем не менее темпы расширения национальной экономики продолжают оставаться крайне невысокими, а уровень производительности труда и вовсе растет куда медленнее, чем предполагалось ранее. Вероятнее всего, прирост будет в пределах увеличения индекса потребительских цен, а если и превысит темпы роста инфляции, то очень незначительно», – отметил Коренев. Согласно данным Росстата, на ноябрь 2019 года она составляла 2,4%.

Эксперт Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева также считает, что подлинными предпосылками к увеличению зарплат по экономике в целом являлся бы рост ВВП и повышение производительности труда. Однако существенного прогресса в этом в России пока не достигли. По прогнозу Минэкономики, рост ВВП в 2019 году составит 1,3%, а в 2020 году – 1,7–2,0%.

Елена Киселева думает, что рост зарплат в 2020 году преимущественно будет связан с принятием определенных «технических решений»: повышением МРОТ до 12 130 рублей с 1 января 2020 года, увеличением зарплат федеральным госслужащим и работникам госорганов, индексацией денежного довольствия сотрудникам силовых структур и зарплат бюджетникам в сфере здравоохранения, образования и культуры.

«В рамках данных решений федеральным госслужащим планируется повысить зарплату на 3% (с 1 октября 2020 года), бюджетникам в рамках «майских указов» – в среднем на 5,4% за год», – отметила Киселева.

Кроме того, по её словам, помимо бюджетников можно ожидать повышения зарплат у сотрудников тех компаний, у которых на это есть ресурсы и перед которыми стоит задача удержать или привлечь высокопрофессиональные кадры. В отраслевом разрезе это нефтегазовый сектор, IT- компании, финансовый сектор. Возможно, сфера услуг, где сейчас отмечается небольшое оживление.

Наталья Данина, руководитель направления исследований заработных плат, компенсаций и льгот HeadHunter, при этом добавила, что докризисного уровня по зарплатам и динамике прироста мы по-прежнему не достигли и вряд ли увидим такие цифры по всему рынку в ближайшее время.





«Сохраняет актуальность фокус на эффективность: индексация заработной платы после 2014 года происходит, как правило, только по ряду позиций и для ключевых сотрудников, влияющих на прибыль и развитие компании. Индексацию в размере 7–10% в среднем по компании могут позволить себе сегодня IT-компании. По остальным отраслям средний показатель составляет не больше 5–7%», – считает она.

«Часть этого роста будет только на бумаге. У многих наемных сотрудников будет просто превращение «серой» зарплаты в «белую», – предполагает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари».

«Рост реальной заработной платы на уровне 2,5% в 2020 году – это очень сдержанная оценка, соответствующая прогнозу Минэкономики на следующий год и учитывающая слабый экономический рост и низкую инфляцию. При такой динамике зарплат реальные доходы тоже могут незначительно вырасти – в пределах 1–1,5%, например», – отметила Киселева.

Впрочем, для населения даже такой, больше статистический, рост зарплат – положительный сигнал, которого ждали с 2014 года. Как показал опрос 16 тысяч человек сервисом Работа.ру минувшей осенью, оплатой своего труда недовольно подавляющее большинство россиян – 86%. Положительно зарплату оценивают только 4% респондентов, еще 10% участников опроса затруднились с ответом.

При этом россияне не ждут от работодателя каких-то заоблачных денег. Как показало свежее исследование Общественной палаты РФ, люди называют справедливой зарплату примерно в 50 тысяч. За эту сумму согласна трудиться треть опрошенных. Двадцать процентов проголосовали за 30–40 тысяч рублей, десять процентов выбрали вариант 21–30 тысяч рублей. При том, что сама палата озвучивала данные, что средняя заработная плата в России сейчас – около 47,5 тысячи рублей. Медианная заработная плата по стране не превышает 34 тысяч.

Номинального роста зарплат в следующем году окажется недостаточно, чтобы противостоять закручивающейся «долговой спирали», напомнил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. В 2019 году долговая нагрузка россиян достигла максимума за семь лет. Чтобы поддерживать привычный уровень жизни, люди все активнее берут кредиты – обязательные платежи растут. А оплату ЖКХ и налогов никто не отменял, и здесь статистическими ростом зарплат дело не исправить.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»