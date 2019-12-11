«Юлмарт» сжимается в точку. Ретейлер готовится к новой волне сокращения

Официально собственники компании говорят об оптимизации. Но за «большим сжатием» может последовать «большой взрыв», предупреждают поставщики. Коллапс или перерождение ждут на днях.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

Начав бизнес как компьютерный дискаунтер, «Юлмарт» разросся до компании с 40 миллиардами выручки, десятком крупных складов и сотнями точек продаж. Но конфликт акционеров и претензии кредиторов вновь ставят вопрос о закрытии сети.

Вечером 10 декабря публикация в социальной сети «Вконтакте», иллюстрированная пустынной стоянкой одного из огромных центров исполнения заказов «Юлмарта», со ссылкой на неназванных сотрудников компании печально констатировала: «Все!!! 27 декабря закрывается в России».

В качестве обоснования приводился пересказ предыдущих новостей о возможном переходе компании под контроль крупного кредитора – Михаила Скигина (председатель совета директоров «Петербургского нефтяного терминала» – прим.ред.) и указание на 40%-ное падение выручки в 2018 году. В итоге, резюмирует автор публикации, «сейчас у них есть идея по реорганизации складских территорий, поскольку у гипермаркетов «Юлмарт» слишком большие склады, где много незадействованного места».

Глава и совладелец компании Дмитрий Костыгин сухо прокомментировал эти размышления:





«Поскольку конфликт не отрегулирован и кредиторы пока не смогли договориться о мировом соглашении, то происходит дальнейшее сжатие бизнеса».

Не слишком многословным оказался и Михаил Скигин. Предприниматель через своих представителей передал «Фонтанке», что не осведомлен о сворачивании деятельности «Юлмарта».

«Подозреваю, что речь идет все же о сокращении, а не о полном закрытии торговли», – сказал он.

При этом переговоры об урегулировании акционерного спора и разногласия с кредиторами продолжаются. Не похоронены и надежды на привлечение инвестора, добавил он.

Масштабы «сжатия» предприниматели комментировать не стали. В пресс-службе «Юлмарта» уточнили, что речь идет о сокращении сети пунктов выдачи, которая была анонсирована еще в прошлом году. Предполагается, что со своей инфраструктурой компания продолжит работать только в Центральном регионе и на Северо-Западе, тогда как в других регионах выдавать заказы будут партнеры ретейлера: «Данные меры позволят сократить расходы на аренду помещений и логистику, при этом сохранить присутствие в регионах». Всего сейчас у «Юлмарта» осталось около 50 собственных объектов, партнерских – более 1300. Для сравнения, полтора года назад компания управляла 200 собственными и имела 350 партнерских ПВЗ.

Крупные объекты компании и дальше будут оформлять и выдавать заказы, заверили в пресс-службе. По данным сайта «Юлмарта», в Петербурге у ретейлера на данный момент два пригородных центра исполнения заказов и семь городских. Но масштаб оптимизации может оказаться серьезнее, рассказали «Фонтанке» собеседники в руководстве компании и подтвердили ее поставщики. Остановка работы накануне новогодних праздников — один из возможных сценариев.

Закат империи





Источником финансовых проблем «Юлмарта», еще три года назад носившего титул крупнейшего в России онлайн-ретейлера, стал акционерный конфликт. В 2016 году мажоритарные акционеры Дмитрий Костыгин и Август Мейер не сошлись с миноритарием Михаилом Васинкевичем во взгляде на развитие сети. Васинкевич призвал на помощь «А1» – юридический спецназ могущественной «Альфа-Групп». Атака не увенчалась успехом, после чего в битву за «Юлмарт» вступил финасовый гигант Сбербанк, потребовав долг в 1 млрд рублей. Тот же заём стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Костыгина осенью 2017 года. Предпринимателю удалось выйти на свободу под залог, но договориться с другими акционерами и кредиторами все еще не получилось.

Во время этих перипетий «Юлмарт» терял рыночную долю. В 2018 году компания заработала всего 13 млрд рублей и сильно отстала от конкурентов. К примеру, Ozon увеличил выручку до 35,5 млрд рублей, а Wildberries до 94,2 млрд рублей.

Чтобы остаться на плаву, «Юлмарт» попытался перейти на модель маркет-плейса, размещая на сайте товары других поставщиков, а также предоставляя им логистические услуги. Таким образом рассчитывали загрузить свои магазины-склады и создать видимость изобилия на виртуальной полке. При этом, по словам контрагентов ретейлера, с собственной розницей дела обстоят все хуже.

К примеру, в начале декабря компанию покинули закупщики по направлению «посуда». Платежи приостановились, все вопросы теперь советуют решать через форму обратной связи, рассказывает один из поставщиков.

По словам представителя другой компании, «Юлмарт» переводит своих контрагентов с предоплаты на договор комиссии. Сейчас ретейлер платит исправно, но вот продажи упали примерно в 2-4 раза по сравнению с теми же месяцами 2017-18 годов.

Многие договора поставок закончатся 25 декабря. «Если не вывели с «Юлмаркета» товар, рекомендовал бы максимально ускорить этот процесс… ибо вероятность того, что «Юлмарт» в очередной раз кинет поставщиков — максимальна», – рассуждает на форуме один из контрагентов.

По всей видимости, речь идет о кейсе 2017 года. Тогда «Юлмарт», получивший вал банкротных исков, предложил своим поставщикам перевести договоры на новое юрлицо ООО «Юлмаркет», тогда как прежняя операционная компания, обремененная долгами, продолжила перипетии в арбитраже. Хотя упорно ходившие слухи о полном крахе бизнеса не оправдались, ретейлер провел масштабное сокращение персонала и приступил к оптимизации сети.

Сжатие продолжается

Нечто подобное происходит и сейчас. Так, по данным картотеки арбитража, в 2019 году к ООО «Юлмаркет» было подано 77 исков на сумму 326 млн рублей, что в полтора раза больше, чем за предыдущий год.

В данный момент идет новая волна сокращений в рядах управляющей компании, в том числе на самом высоком уровне. На этой неделе компанию окончательно покинул бывший глава «Юлмарт девелопмент» Евгений Иванченко, который последние полтора года занимал должность директора управления капитального строительства. Топ-менеджер подтвердил «Фонтанке» свой выход из правления, обосновывая его отсутствием новых девелоперских проектов. Последняя крупная стройка – «Мезоджи парк» в Мытищах завершена, там открылся «Оптоклуб Ряды». Запуск «Юлмарта» там по-прежнему в планах, но, вероятнее всего, он состоится не ранее конца 2020 – начала 2021 года. «Надо дать компании восстановиться, после чего продолжить реализацию программы развития», – сказал Иванченко.

По информации «Фонтанки», в команде центрального офиса, которая в лучшие годы насчитывала 900 человек, на данный момент трудится 350 работников. До конца года численность должна сократиться до 280. Складской персонал и продавцов пока не трогают, рассказал источник, близкий к совету диреторов. Но не исключено, что это дело времени.

Крупные центры исполнения заказов все меньше работают как магазины, превращаясь в склады, обслуживающие интернет-доставку. «Идет оптимизация расходов, рынок меняется. Оzon и Wildberries растут, доля рынка [«Юлмарта»] уменьшается», – прокомментировал собеседник издания. Примеры оптимизации уже есть: флагманский центр «Юлмарта» на Богатырском проспекте почти полностью сдан в аренду, тогда как себе компания оставила небольшой центр выдачи заказов.

По словам другого источника в компании, до конца года «Юлмарт» действительно, может прекратить собственные розничные операции, но будет ли бизнес снова переведен на новое юрлицо или компания продолжит работу сугубо как маркет-плейс, – пока не ясно. Последний сценарий косвенно подтверждают и кредиторы.

«Инфраструктура и платформа «Юлмарта» никуда не делись, а результаты операционной деятельности последнего времени все равно не были существенным фактором», – прокомментировал Михаил Скигин.

Галина Бояркова, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»