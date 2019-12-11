«Отстоять петербургского производителя». ЗакС попросил Госдуму разрешить российским заводам называть вином напитки из импортного сырья

Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект, который разрешает российским заводам называть вином напитки, которые они производят из зарубежного виноматериала. Это решение городские депутаты одобрили на заседании 11 декабря, передает корреспондент «Фонтанки».

Депутаты предлагают внести поправку в законопроект, который Госдума рассматривает сейчас и уже приняла в первом чтении. Этот законопроект, внесенный депутатами от всех парламентских партий (среди авторов – лидеры фракций «Единой России» Сергей Неверов и ЛДПР Владимир Жириновский), перечисляет, при каких условиях напиток не может называться вином. Одно из этих условий – запрет называть вином продукцию из зарубежного сырья – затруднит работу петербургского завода «Игристые вина», говорил директор этого предприятия Юрий Дудко депутатам на прошлой неделе. Он объяснял, что отечественного виноматериала недостаточно, чтобы обеспечить потребность рынка, поэтому многие российские производители используют импортное сырье. Если запретить им называть такие напитки вином, они окажутся в неравном положении по сравнению с зарубежными компаниями, которые используют точь-в-точь такой же виноматериал, но не попадают под действие планируемого запрета.

Эту же точку зрения изложил на заседании Заксобрания единоросс Денис Четырбок, председатель парламентского комитета по законодательству, разработавшего проект поправки в федеральную инициативу. Законопроект, который он предлагает скорректировать, «активно лоббируют южные регионы страны», сказал депутат. Поправка нужна, чтобы «спасти наш петербургский завод, являющийся крупным налогоплательщиком и работодателем», заверил он коллег.

Против инициативы выступил справедливоросс Алексей Ковалев. Он возмутился тем, что авторы поправки утверждают, будто в нынешней редакции думский законопроект разорит петербургский завод или запретит ему ввозить сырье из-за границы. Речь идет всего лишь о том, чтобы заставить производителей называть свои продукты «виноградосодержашим напитком», напомнил депутат. «В чем проблема для производителя? Почему производитель должен гнушаться тем, чтобы называть по-честному то, что он производит?» – удивился Алексей Ковалев.





Его точка зрения, впрочем, не нашла поддержки у депутатов от «Единой России». Алексей Макаров, например, заявил, что недопустимо «к отечественным производителям предъявлять более жесткие требования, чем к зарубежным», и поддержал идею «отстоять петербургского производителя». В поддержку поправки выступил и депутат от КПРФ Александр Рассудов: он назвал думскую инициативу лоббистской и напомнил, что виноград не растет в России так же активно, как борщевик.

Идею направить в Госдуму поправку ко второму чтению проекта, ужесточающего требования к производству вина, 6 декабря поддержал комитет по законодательству петербургского парламента.