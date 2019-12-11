А ведь это выход! “Припаркованным” в здании на 11-й линии “непростым” компаниям придется уступить место пассажирам метро

Второй вестибюль станции метро “Василеостровская” чиновники твердо решили построить на месте здания в котором “прописаны” с десяток компаний, связанных с банком “Россия”. Однако, ответа на вопрос о судьбе этих помещений, принадлежащих иностранному гражданину, до сих пор нет.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Собственник помещений не теряет надежды найти общий язык с КРТИ. Довольно авторитетные участники этого процесса уверяют «Фонтанку», что уже удалось договориться. Во-всяком случае чиновники непреклонны: вестибюль будет именно тут. Имена обладающих исключительно высоким статусом обитателей этих мест, в этот раз не стали аргументом в споре с государственной машиной.

Проектировщики изначально рассматривали два варианта – второй выход можно было вывести на пешеходную 6-7-ю линию, то есть недалеко от нынешнего вестибюля. Второй, альтернативный – на 10-11-й линии.

В конце прошлой недели к дому №38 по 11 линии В.О. подъехала буровая техника. Проезд по улице должен был быть перекрыт, чтобы рабочие взяли пробы грунта в рамках подготовки к строительству нового выхода из метро. Для владельца участка по этому адресу это стало сигналом: вести диалог с ним никто не собирается. На свою землю он технику так и не пустил.

По данным Росреестра, участок на 11 линии В.О., 38, который хотят отдать под строительство вестибюля, с 2001 года находится в собственности гражданина Германии Давида Марии Мюллер-Мееркатца. Ранее там находился гараж бывшей табачной фабрики имени Урицкого. Площадь владений немца составляет 2 тыс кв. м, и расставаться с ними он не желает, как и выпроваживать многочисленных арендаторов.





Вице-губернатор Эдуард Батанов, спустя несколько суток после приезда техники, отвечая в эпистолярном жанре на вопрос «Фонтанки» о ходе переговоров был весьма оптимистичен: «С владельцем договорились. Все нормально. Он очень адекватен». Однако представители собственника не поняли, о чем идет речь: «Никаких новых данных».

Финансовый центр

Нежилое здание 1951 года постройки, расположенное на участке, Давид Мюллер-Мееркатц сдает в аренду. Оба актива – и землю и гараж – предприниматель заложил в «Райфайзенбанке». Внутри расположились магазин сети «Пятерочка» (1000 м2), пункт выдачи «Озон», торговая точка сети аптек «Горздрав», а также инклюзивная мастерская проекта «Простые вещи»

Здание на этой земле довольно невзрачно. Выглядит оно именно так, как и должен выглядеть заводской гараж. Разве что во дворе аккуратная плитка и несколько припаркованных серьезных машин. Судя по состоянию плитки, тяжелая техника так и не побывала на спорной земле. Лишь на газоне напротив въезда и на асфальте проезжей части видны следы от выемки кернов.

Однако, судя по данным СПАРК, в здании на 11-й линии, 38 имеют юридические адреса столько компаний, что их хватило бы на внушительный бизнес-центр. А один из арендаторов, самый серьезный в финансовом плане – ООО «Акцепт», – непременный герой второго плана почти в любой статье о владельцах банка «Россия». В бухгалтерских отчетах этой фирмы активов на 5,7 млрд рублей. Раньше в их числе был пакет акций банка, в 2015 году он превышал 6%. В штатном расписании – 50 человек, расходы на оплату труда – 200 млн рублей. Но основная статья затрат – покупка долговых бумаг и выдача займов – в 2018 году на 1,9 млрд рублей.

Акционеры – Михаил Шеломов (СМИ называют его племянником Владимира Путина) и Дмитрий Мансуров (гендиректор АО «АБР Менеджмент»). Также, по данным Росстата, «Акцепту» на 100% принадлежит ООО «Согаз-Недвижимость».





Возможно, сотрудничество с Мюллер-Мееркатцом структур «России» – неслучайно. Ведь они «прописаны» не только по его адресу на Васильевском острове. В здании, которое тоже принадлежит этому гражданину Германии, на Новгородской улице, 12, зарегистрированы три компании предпринимателя Александра Плехова, которого в СМИ тоже связывают с банком »Россия». В самом банке и ООО «Акцепт» на звонок корреспондента «Фонтанки» не ответили.

Кроме «Акцепта» и шести собственных компаний, включая ООО «Немецкий дом», руководителем которого является директор филиала «Северо-Запад» Российско-германской внешнеторговой палаты Кристиан Альтманн, Мюллер-Мееркатц сумел припарковать в своем гараже более десятка других компаний, включая ООО «Игора Драйв», ООО «Шанс», ООО «Веста», ООО «ЭНТ», связанных с акционерным банком «Россия».

Вместе со структурами «России» «прописку» в здании на 11 линии делят фирмы ООО «ДМИ» и ООО «Эйр», напрямую принадлежащие владельцу интернет-издания Life.ru Араму Габрелянову. Еще по этому адресу зарегистрированы две компании Ирины Мейер, жены бывшего совладельца «Ленты» Августа Мейера. Она является главным владельцем ООО «БигБокс», которое управляет сетью «Оптоклуб Ряды», основанной ее мужем вместе с партнером Дмитрием Костыгиным. Если чиновники КРТИ пойдут до конца в своем намерении заменить заводской гараж вестибюлем метро, серьезным арендаторам придется – в юридическом смысле этого слова - срываться с насиженного места.

Дело рук самих управляющих

Как стало известно «Фонтанке», Эдуард Батанов, ответственный за решение вопросов инвестиционной политики, еще в августе 2019 года мог обсуждать с владельцем земельного участка и здания на 11-й линии возможность переноса строительства станции «Василеостровская-2» на 12 или 13 линию. С приездом буровой техники к воротам злополучного гаража, кажется, что даже такой аргумент не произвел впечатления на чиновников комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Там говорят, что писем и поручений по этому поводу от Батанова не получали. Ведомство не отступается от планов, намеченных еще в 2013 году.

За изъятую землю власти Петербурга могли бы – в теории – предложить Мюллер-Мееркатцу компенсацию в виде денег или другого надела. Но, узнав о планах города, предприниматель предложил Смольному компромиссный вариант – возвести на этом участке за свой счет немецкий культурный центр, встроив в него вестибюль станции метро. Примеры такого симбиоза бизнеса и городской подземки в Петербурге воплотились в виде «Звенигородской», «Обводного канала» и «Адмиралтейской».

Немец даже заказал проект здания в архитектурной мастерской Евгения Герасимова, писали СМИ. Однако, по всей видимости, одобрения КРТИ инициатива не вызвала. Переговоры между сторонами продолжаются до сих пор, сообщил представитель бизнесмена, но безрезультатно. В КРТИ «Фонтанке» сообщили, что второй вестибюль «Василеостровской» решили построить на 11 линии в 2013 году и «данное решение с тех пор не менялось».

Воз и ныне там

Изначально новые наклонные ходы хотели спроектировать еще в 2013-2014 годах в рамках целевой программы «Развитие транспортного комплекса Санкт-Петербурга до 2015 года». Потом о втором выходе станции снова заговорили в сентябре 2016 года, когда комитет по градостроительству Смольного поручил в течение года подготовить проектную документацию по станциям «Балтийская-2» и «Василеостровская-2», однако позже сроки отложили до 20 октября 2018 года. Проект планировки территории (ППТ), где должен был появиться второй вестибюль «Василеостровской», подготовило ЗАО «Институт «Трансэкопроект» за 1 млн рублей, сообщала городская пресса.

Летом 2019 года главный проектировщик петербургской подземки «Ленметрогипротранс» выиграл конкурс на корректировку устаревшего к тому времени проекта вестибюля. За выполнение работ подрядчику обещан 91 млн рублей. В ноябре ГАТИ разрешила компании начать инженерно-геологические изыскания на участке № 9 на 10-й линии Васильевского острова. Это внутридворовая территория дома № 37, литера Б. Работы ограничивали движение транспорта по 10-11 линиям как раз у дома 38 до 7 декабря. Ордер инспекции будет действовать до 17 апреля 2020 года.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»