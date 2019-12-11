Не больше 20 евро. Медведев согласился ещё больше снизить беспошлинный порог для зарубежных посылок

Заказывать товары через Интернет и получать их почтой в скором времени может стать невыгодным. За все, что дороже 100 евро, придётся доплачивать, возможно, уже с лета.

Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Последний написал слово «согласен» на письме от министра финансов Антона Силуанова, сообщает ТАСС. В документе шла речь о том, чтобы брать 15% пошлины от стоимости товаров, которые россияне заказывают и получают по почте из других стран. Беспошлинными с 1 июля 2020 года могут остаться покупки на сумму не больше 100 евро, с 1 января 2021-го – вдвое меньше, ещё через год этот порог могут ограничить до 20 евро.

Медведев проект хоть и одобрил, но добавил, что сперва предложение надо рассмотреть на совете глав правительств Евразийского экономического союза. Решение ещё не принято и будет обсуждаться.

Как сообщалось ранее, новые ограничения начнут действовать с 1 января 2020 года. Получать посылки без дополнительных оплат могут только те, кто заказал не больше чем на 200 евро. До конца года можно ввозить товаров на 500.





В случае превышения получателю придется заплатить 15% от стоимости товара, но не менее 2 евро за 1 кг веса дорогой посылки. Нельзя бесплатно ввозить больше 31 кг в месяц.