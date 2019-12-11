Госдума в первом чтении приняла законопроект о пособиях жертвам борьбы с терроризмом

Государственная дума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность для военнослужащих, которые получили травму в операциях по борьбе с терроризмом, рассчитывать на единовременное пособие вне зависимости от других выплат.

«Законопроект предлагает изменения в статью 21 федерального закона «О противодействии терроризму», согласно которым единовременные пособия, предусмотренные указанным законом, выплачиваются независимо от других единовременных пособий, компенсаций и иных выплат, установленных законодательством», – сообщает РИА Новости.









В частности пособие, положенное при получении военной травмы участником мероприятий по борьбе с терроризмом, который стал инвалидом и признан не годным к прохождению военной службы.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию проекта потребуется дополнительно более 450 миллионов рублей.







