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11.12.2019 14:16
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Адвокат изучает возбудимость историка Соколова. От мистической версии защита перешла к медицинской

Назначенная обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову психолого-психиатрическая экспертиза должна завершиться в январе 2020 года. Об этом заявил адвокат Александр Почуев на пресс-конференции в Москве 11 декабря.

Защитник продолжает намекать на то, что Соколов находился в состоянии аффекта в момент совершения преступления. 

«Помимо того, что пожилой человек принимал ряд препаратов, к тому же накануне вместе с Анастасией они принимали противовирусные препараты. У защиты возникли вопросы, могло ли это совместно с алкоголем, без алкоголя, повлиять на его возбудимость. Потому что человек в пожилом возрасте в ходе семейного конфликта мог потерять контроль над собой», — отметил адвокат. 

Ранее Почуев заявлял, что на поведение его подзащитного могла повлиять фаза Луны.


Справка:

Следственный комитет 11 ноября официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). 12 ноября глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу. В квартире Соколова на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта. Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца. После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. Соколова также могут лишить ордена Почетного легиона, из петербургского университета его уволили «за аморальное поведение».

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