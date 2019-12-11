Адвокат изучает возбудимость историка Соколова. От мистической версии защита перешла к медицинской

Назначенная обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову психолого-психиатрическая экспертиза должна завершиться в январе 2020 года. Об этом заявил адвокат Александр Почуев на пресс-конференции в Москве 11 декабря.

Защитник продолжает намекать на то, что Соколов находился в состоянии аффекта в момент совершения преступления.

«Помимо того, что пожилой человек принимал ряд препаратов, к тому же накануне вместе с Анастасией они принимали противовирусные препараты. У защиты возникли вопросы, могло ли это совместно с алкоголем, без алкоголя, повлиять на его возбудимость. Потому что человек в пожилом возрасте в ходе семейного конфликта мог потерять контроль над собой», — отметил адвокат.

Ранее Почуев заявлял, что на поведение его подзащитного могла повлиять фаза Луны.



