Генпрокурор Юрий Чайка прекратил одно из уголовных дел в отношении бизнесменов из «списка Титова»

Генпрокуратура прекратила одно из уголовных дел в отношении бизнесменов Михаила Ершова и Валерия Наумова, которые значатся в «списке Титова» и до этого обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере.

Как 11 декабря передаёт Interfax со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена Бориса Титова, решение о закрытии одного из двух дел против предпринимателей принял генпрокурор Юрий Чайка.

Учредитель ООО «Уваровский маслозавод-элеватор» Михаил Ершов и генеральный директор предприятия Валерий Наумов также обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Якобы они занижали в декларациях размер НДС в 2012–2014 и 2015–2016 годах. По данным Interfax, оба деятеля сейчас находятся на Украине.

Список около 40 предпринимателей, которые хотели бы приехать в Россию, но вместо этого скрываются от правосудия за рубежом, бизнес-омбудсмен Борис Титов передал Владимиру Путину в феврале 2018. Однако в отношении первого же вернувшегося, Андрея Каковкина, было возбуждено уголовное дело. Титов заявил, что он «в шоке» от такого развития событий.

Как отмечает «Коммерсантъ», нынешнее решение Чайки и его вмешательство беспрецедентны. Прокуратура изучала материалы дела и три раза обращалась в следственный комитет с просьбой прекратить преследование Ершова и Наумова за мошенничество.



