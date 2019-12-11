«Вам не понять». Глава Чечни ответил Сокурову про Героев России – кадыровцев

Глава Чечни и Герой России Рамзан Кадыров опубликовал ответ на вопрос кинорежиссера Александра Сокурова, «как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними кадыровцы?».

«Благодаря мудрой политике и твёрдой воле Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, более 7 тысяч человек были амнистированы, выведены из рядов НВФ, разоружены. Это в сотни раз сократило количество гробов, отправляемых из Чечни во все регионы России», – написал 11 декабря в своем Telegram-канале чеченский лидер.

По его словам, жертвы, понесенные псковскими десантниками, были «героическими». Кадыров выразил предположение, что Сокуров во время выступления на заседании совета по развитию гражданского общества «только ради самопиара» вспомнил воевавших в Чечне военнослужащих федеральных сил.

При этом чеченский лидер считает, что кинорежиссер просто не понимает ситуации. «Вам не понять, какой ценой и какими усилиями мы возродили республику и обеспечили безопасность. Вам не понять цену тысячам жизней, отданных для сохранения целостности России, стабильности на всем юге страны», – пишет в своем ответе Рамзан Кадыров.





Глава Чечни считает, что Сокуров не имеет «ни собственного мнения, ни собственной гражданской позиции», поэтому по чужой воле он допускает «ничем не прикрытые националистические высказывания».

«Россия и Чечня едины навсегда! И это не зависит от воли кукловодов, которым я советую не пытаться выдать свою ненависть окольными путями, не подталкивать к её озвучиванию других лиц», – резюмировал Рамзан Кадыров.

Напомним, что Александр Сокуров 10 декабря эмоционально выступил на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека с участием Владимира Путина. В частности, он заявил, что в российском обществе нет дискуссии по теме Кавказа. «Переосмыслить звание Героя России. Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними кадыровцы?» – спросил президента деятель культуры. Владимир Путин ответил, что «Кавказ – тонкая сфера». По его словам, чеченский народ пострадал от тех, кто пытался придумать новую Россию. «Если кто-то из них встал на сторону России, работает на нее, защищает ее, готов отдать за нее жизнь, он достоин, чтобы назваться Героем РФ», – парировал глава государства.