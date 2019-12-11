Отчаявшийся предприниматель бросился под колеса эвакуатора на Гражданке. Он пытался спасти овощной ларек

В Калининском районе Петербурга днем 11 декабря с боем увезли незаконный ларек с территории у дома №17 по Гражданскому проспекту. На павильон с фруктами и овощами пожаловались местные жители.

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, днем к указанному дому подъехал эвакуатор, на него погрузили пустой павильон под присмотром сотрудников ГИБДД. Владелец малого бизнеса на «Жигулях» бросился на защиту «детища», перегородив эвакуатору выезд со двора. Павильон все-таки удалось вывезти на спецплощадку — не без вмешательства полиции.

У предпринимателя не было разрешения от собственников квартир на размещение магазина, более того – ларек на придомовой территории раздражал жильцов. Такими павильонами-нелегалами обросли проспекты Просвещения, Науки и Гражданский проспект, отметили в администрации района. Для борьбы с ними создана рабочая группа. Бизнесменам грозят штрафами.



