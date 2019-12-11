«Решил себя побаловать, но не рассчитал норму». Россиянин не довёз из Финляндии 211 кг масла и сыра «на день рождения»

Санкционную закладку нашли таможенники пункта пропуска «Брусничное» в автобусе на 40 мест, возвращавшимся из Финляндии. Об этом сообщает сообщает Выборгская таможня 11 декабря.

Двое пассажиров решились на хитрость, и когда всех попросили выйти с багажом и ручной кладью для проверки во время паспортного контроля, попросту оставили свои вещи в автобусе. Одним из них оказался мужчина, который приобрёл в соседней стране 211 кг сыра и масла. В беседе с инспектором он заявил, что «решил себя побаловать, но не рассчитал норму». В качестве оправдания он привёл ещё один аргумент: «Завтра день рождения». Но таможенники ему не поверили и признали молочные продукты товаром, не предназначенным для личного использования.

Вторым пассажиром, не желавшим показывать свои товары на «ленте», стала женщина. Она везла с собой 38 игрушек и 30 единиц термобелья общм весом 38 кг. Россиянка уточнила, что купила товары для знакомых. Несмотря на то, что женщина ездит в Финляндию трижды в месяц, по её словам, с таможенными правилами декларирования товаров она не знакома.

В отношении нарушителей возбудили два дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ, а содержимое сумок и пакетов обоих путешественников конфисковали и направили на экспертизу для определения рыночной стоимости.





В ведомстве уточнили, что «вся обнаруженная молочная продукция в ближайшее время будет уничтожена».

Напомним, что в Россию разрешено ввозить до 25 кг товаров стоимостью не более 500 евро для индивидуального использования в расчёте на одно лицо. Лимит продуктов животного происхождения – 5 кг. Подробнее о том, какие продукты можно, а какие нельзя ввозить в Россию из-за рубежа и в каком количестве, читайте в материале «Фонтанки».